"YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"

Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a yöneldi. Tecrübeli teknik adam, farklı yenilginin ardından yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk'un bu toplantıda yönetime güvence verdiği öğrenildi. Okan Buruk görüşmede, "Galatasaray olarak istemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak ayağa kalkacağız. Victor Osimhen ve Mario Lemina sakatlıktan geri dönecek. Onların dönmesiyle daha da güçlü olacağız. Ayrıca yeni transferlerimiz de bu sürede daha da kaynaşmış olacak. Gerçek Galatasaray'ı Ekim ayının ortasından itibaren izlettireceğiz" dedi.