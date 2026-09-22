Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan mesaj! “Gerçek takım” ekim ayında sahada
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor yenilgisi sonrası yönetimle görüştü. Buruk, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın dönüşüyle ekim ayının ortasından itibaren gerçek Galatasaray’ı izleteceklerini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından yönetimle görüştü. Tecrübeli teknik adam, milli ara sonrasında Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın takıma dönmesiyle birlikte daha güçlü olacaklarını belirterek, ekim ayının ortasından itibaren gerçek Galatasaray'ı izleteceklerini söyledi.
"YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"
Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Okan Buruk'a yöneldi. Tecrübeli teknik adam, farklı yenilginin ardından yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk'un bu toplantıda yönetime güvence verdiği öğrenildi. Okan Buruk görüşmede, "Galatasaray olarak istemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak ayağa kalkacağız. Victor Osimhen ve Mario Lemina sakatlıktan geri dönecek. Onların dönmesiyle daha da güçlü olacağız. Ayrıca yeni transferlerimiz de bu sürede daha da kaynaşmış olacak. Gerçek Galatasaray'ı Ekim ayının ortasından itibaren izlettireceğiz" dedi.
ÖNCE PAŞA SONRA BARÇA
Galatasaray yönetimi ise Okan Buruk'un sözlerine destek verdi ve kendisine sonuna kadar güvendiklerini söyledi.
Süper Lig'deki tek yenilgisini Trabzonspor karşısında alan Galatasaray, milli ara sonrası ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında evinde Barcelona'yı ağırlayacak.