4-0'lık mağlubiyet sonrası Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 2 kere görüşmüşler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk’un geleceği tartışılırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten dikkat çeken açıklama geldi. Özbek, Buruk’a güvenlerinin tam olduğunu belirterek üst üste 5. şampiyonluk hedefinden sapmayacaklarını vurguladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Okan Buruk karşılaşmanın 72. dakikasında kırmızı kart gördü. Buruk, maçın ardından hakeme hakaret etmediğini ve yalnızca pozisyonu sorduğunu söyledi.
DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK AÇIKLAMASI
Trabzonspor karşılaşmasının ardından Okan Buruk'un geleceğine ilişkin iddialar gündeme gelirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten kamuoyu açıklaması geldi.
Özbek, Buruk'a olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek hedeflerinden sapmayacaklarını vurguladı.
"PAZAR GÜNÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞEREK DEĞERLENDİRDİK"
Trabzonspor maçının ardından Okan Buruk'u bizzat arayarak kendisine olan güvenini dile getirdiğini belirten Özbek, Pazar günü tesislerde bir araya gelerek takımın durumunu ve önlerindeki süreci değerlendirdiklerini ifade etti.
Özbek, yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verdi:
"Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır."
"BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZDEN SAPMAYACAĞIZ"
Okan Buruk yönetiminde dört yıldır süregelen kararlılıkla yola devam edeceklerini aktaran Dursun Özbek, Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonuç nedeniyle taraftarların yaşadığı üzüntünün farkında olduklarını belirtti.
Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarın tek yumruk halinde hareket ettiğini vurgulayan Özbek, tüm konsantrasyonlarının Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğa ulaşmak ve Avrupa'daki hedefler doğrultusunda ilerlemek olduğunu kaydetti.