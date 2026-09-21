"PAZAR GÜNÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞEREK DEĞERLENDİRDİK"

Trabzonspor maçının ardından Okan Buruk'u bizzat arayarak kendisine olan güvenini dile getirdiğini belirten Özbek, Pazar günü tesislerde bir araya gelerek takımın durumunu ve önlerindeki süreci değerlendirdiklerini ifade etti.

Özbek, yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların, tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır."