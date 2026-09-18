Ancak bu ihtimalin mevcut seçenekler arasında son sırada bulunduğu aktarıldı.

Buruk'un değerlendirdiği diğer seçenek ise iki oyuncuyu da yedek bırakarak Yunus Akgün'ü sağ kanatta görevlendirmek.



LEAO VE DENİZ GÜL'ÜN YERİ GARANTİ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki hücum planında Leao ve Deniz Gül'ün ise ilk 11'deki yerlerinin garanti olduğu öğrenildi.

Buruk'un özellikle kanat bölgesindeki son tercihini karşılaşmaya kadar yapacağı ve Sane ile Barış Alper arasındaki rekabetin bu kararda belirleyici olacağı ifade edildi.