Galatasaray'da kadro sıkıntısı! 2 yıldız Buruk'u düşündürüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz arasında karar vermeye hazırlanıyor. İki oyuncunun da beklentilerin altında kalması nedeniyle son tercih maç gününe kadar netleşmeyecek. İşte detaylar...
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi hücum hattındaki bir bölge için teknik heyetin kararsızlığı sürüyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, son dönemde istediği ritmi yakalayamayan Leroy Sane ile performansında düşüş yaşayan Barış Alper Yılmaz arasında tercih yapacak.
Sane'nin son olarak Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmaması da oyuncunun mevcut form durumunu yeniden gündeme getirirken, Barış Alper'in de hücumdaki üretkenliğiyle beklenen seviyeye ulaşamaması Buruk'un alternatifleri değerlendirmesine neden oldu.
İBRE BARIŞ ALPER'DEN YANA
İki oyuncunun da formsuz görüntüsü nedeniyle kesin kararını henüz vermeyen Buruk'un mevcut tabloda Barış Alper Yılmaz'ı bir adım önde tuttuğu belirtildi.
Barış Alper'in hücumdaki performansı beklentilerin altında kalsa da savunmaya verdiği katkı ve mücadele gücü, teknik heyetin tercihinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
Buruk'un değerlendirdiği diğer seçenek ise iki oyuncuyu da yedek bırakarak Yunus Akgün'ü sağ kanatta görevlendirmek.
Bu senaryoda Rus orta saha oyuncusu Batrakov'un 10 numara pozisyonunda forma giymesi planlanıyor.
Ancak bu ihtimalin mevcut seçenekler arasında son sırada bulunduğu aktarıldı.
LEAO VE DENİZ GÜL'ÜN YERİ GARANTİ
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki hücum planında Leao ve Deniz Gül'ün ise ilk 11'deki yerlerinin garanti olduğu öğrenildi.
Buruk'un özellikle kanat bölgesindeki son tercihini karşılaşmaya kadar yapacağı ve Sane ile Barış Alper arasındaki rekabetin bu kararda belirleyici olacağı ifade edildi.
Galatasaray'da ilk 11'in özellikle kanat bölgesindeki son şekli, maç öncesindeki son değerlendirmelerin ardından netleşecek.