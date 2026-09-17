Victor Osimhen yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan bir süredir uzak

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Victor Osimhen bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol katkısı verdi.

Nijeryalı forvet Çorum FK ve Erzurumspor FK karşısında 2 kez ağları sarstı. Göztepe ve Bakşehir mücadelelerinde ise 1'er gol attı.

Göztepe ve Erzurumspor FK karşısında asist katkıları da verdi.