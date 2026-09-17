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Dev maç öncesi Osimhen kararı çıktı! Okan Buruk tercihini yaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 planı büyük ölçüde şekillendi. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenmezken yıldız golcünün geniş kadroda yer alabileceği öğrenildi.

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Dev maç öncesi Osimhen kararı çıktı! Okan Buruk tercihini yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.

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SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Victor Osimhen bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol katkısı verdi.

Nijeryalı forvet Çorum FK ve Erzurumspor FK karşısında 2 kez ağları sarstı. Göztepe ve Bakşehir mücadelelerinde ise 1'er gol attı.

Göztepe ve Erzurumspor FK karşısında asist katkıları da verdi.

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DENİZ GÜL İLERİ UÇTA

Okan Buruk'un santrfor bölgesindeki tercihinin ise Deniz Gül olması bekleniyor. Genç golcünün Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Deniz Gül.

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OSIMHEN'İN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun Trabzonspor kafilesinde yer almayacağı öğrenildi. Mario Lemina'nın durumunun ise taktik antrenmanın ardından netleşmesi bekleniyor.

Victor Osimhen ve Günay Güvenç'in geniş kadroya dahil edilmesinin planlandığı, Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlamasının ise beklenmediği öğrenildi.

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GEÇEN SEZON KAYBETTİ

Galatasaray geçen sezon Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle çıkamadığı Trabzonspor deplasmanında rakibine 2-1 yenilmişti. 29. haftada oynanan mücadelede golleri ev sahibi adına Paul Onuachu ve Nwaiwu atarken sarı-kırmızılılara Barış Alper Yılmaz'ın sayısı yetmemişti.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

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