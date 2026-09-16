Okan Buruk'un gözü 2 yıldızda! Aynı reçeteyi uygulayacak
Galatasaray’da sezona beklentilerin altında başlayan Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. Deneyimli çalıştırıcı, iki oyuncuyla bire bir görüşmeler yaparak performanslarını yükseltmeyi hedefliyor.
Galatasaray'da bazı oyuncuların sezona istedikleri seviyede başlayamaması üzerine teknik direktör Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi.
Daha önce Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira ile yakından ilgilenerek performanslarında yükseliş sağlayan Buruk, bu kez eleştirilerin odağındaki Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'a odaklandı.
BURUK'TAN BİRE BİR GÖRÜŞMELER
Sezonun ilk bölümünde savunmada görev yapan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile orta sahadaki Lucas Torreira, yaptıkları hatalar nedeniyle eleştirilmişti.
Okan Buruk'un söz konusu oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından üç futbolcunun performansında gözle görülür bir artış yaşanmıştı.
Buruk'un benzer yöntemi şimdi Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz için uyguladığı öğrenildi.
İki futbolcuyla bire bir görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
HEDEF PERFORMANS ARTIŞI
Okan Buruk'un görüşmeler sırasında oyuncularına moral verdiği ve sezonun geri kalanında kendilerinden beklenen seviyeye ulaşabileceklerine dair güven aşıladığı belirtildi.
Teknik heyet, iki futbolcunun bireysel performansındaki yükselişin takımın hücum gücüne de doğrudan katkı sağlamasını amaçlıyor.