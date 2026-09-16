Galatasaray'da bazı oyuncuların sezona istedikleri seviyede başlayamaması üzerine teknik direktör Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi.

Daha önce Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira ile yakından ilgilenerek performanslarında yükseliş sağlayan Buruk, bu kez eleştirilerin odağındaki Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'a odaklandı.