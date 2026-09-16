Galatasaray'da ayrılık yakın! Yerine oyuncu bakılıyor
Bu sezon Süper Lig’de yalnızca 2 maçta 41 dakika forma giyebilen Singo, teknik heyet ve yönetimin planlarında geri plana düştü. Galatasaray yönetimi, ocak ayında Fildişi Sahilli oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Singo'nun yerine yapılacak transfer için de çalışmalar başladı.
Galatasaray'da sezon başından bu yana beklentilerin uzağında kalan Singo için ayrılık süreci gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı takımda yalnızca 2 lig maçında toplam 41 dakika süre alabilen 25 yaşındaki futbolcunun, en iyi ihtimalle milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.
SINGO İÇİN KULÜP ARANIYOR
Teknik heyetin planlarında geri planda kalan Singo konusunda yönetim de harekete geçti.
Galatasaraylı yetkililerin, oyuncunun menajeriyle temasa geçerek ocak ayındaki ara transfer döneminde kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.
Yıllık 4.8 milyon euro net maaş alan Fildişi Sahilli oyuncunun takımdan nasıl ayrılacağı ise sürecin önemli başlıklarından biri.
Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği, oyuncuyla yolları devre arasında ayırmak.
Bu ayrılığın ilk etapta kiralama formülüyle gerçekleşmesi de seçenekler arasında bulunuyor.
YENİ SAĞ BEK İÇİN HAZIRLIK
Galatasaray'ın Singo sonrası planı da şekillenmiş durumda.
Yönetim, oyuncunun ayrılığının ardından sağ bek bölgesini yeni bir transferle güçlendirmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Roland Sallai'yi yedekleyebilecek istikrarlı bir oyuncuyu kadroya kazandırarak sağ kanattaki alternatiflerini artırmayı planlıyor.