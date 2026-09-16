Galatasaray 'da sezon başından bu yana beklentilerin uzağında kalan Singo için ayrılık süreci gündeme geldi.



Yıllık 4.8 milyon euro net maaş alan Fildişi Sahilli oyuncunun takımdan nasıl ayrılacağı ise sürecin önemli başlıklarından biri.

Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği, oyuncuyla yolları devre arasında ayırmak.

Bu ayrılığın ilk etapta kiralama formülüyle gerçekleşmesi de seçenekler arasında bulunuyor.