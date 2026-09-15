Deniz Gül'ün Galatasaray'a transfer sürecinde kulüple olan geçmiş bağının da etkili olduğu belirtildi.

Genç santrforun Kocaelispor karşılaşmasındaki oyununda da bu motivasyonun sahaya yansıdığı belirtildi.

Porto'dan transfer edilen Deniz Gül'ün sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği ve Galatasaray'a duyduğu bağlılığın transfer kararında rol oynadığı ifade edildi.



Deniz Gül, Osimhen'in yokluğunda aldığı sorumlulukla Galatasaray'ın hücum hattında yeni bir alternatif olabileceğinin işaretini verdi.

22 yaşındaki oyuncunun performansı, sezonun ilerleyen bölümünde hem sarı-kırmızılı takımın forvet rotasyonu hem de A Milli Takım'daki santrfor seçenekleri açısından takip edilecek.

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