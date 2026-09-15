Aslan'dan mesaj var! Gözler Montella'da
Galatasaray formasıyla ilk kez Kocaelispor karşısında 11’de görev alan Deniz Gül, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. 22 yaşındaki santrfor, Victor Osimhen’in yokluğunda bulduğu fırsatı değerlendirerek hem Galatasaray hem de A Milli Takım için önemli bir alternatif olabileceğini gösterdi.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in forma giyemediği Kocaelispor karşılaşmasında forvette görev yapan Deniz Gül, ilk 11'deki ilk maçında sergilediği futbolla teknik heyetin ve kulüp yetkililerinin beğenisini kazandı.
1,92 metrelik fizik gücü ve hücumdaki etkinliğiyle ön plana çıkan 22 yaşındaki oyuncu, kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi.
MONTELLA'YA MESAJ
Galatasaray cephesinde Deniz Gül'ün performansının yalnızca kulüp açısından değil, A Milli Takım açısından da önemli olduğu değerlendiriliyor.
Sarı-kırmızılı yetkililer, genç santrforun Kocaelispor karşısındaki oyunuyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya mesaj gönderdiğini düşünüyor.
Galatasaraylı yöneticilerin değerlendirmesine göre Deniz Gül, A Milli Takım'ın santrfor bölgesindeki alternatif arayışında değerlendirilebilecek bir isim olabilir.
Sarı-kırmızılı idareciler, "Montella izlediyse etkilenmiştir. Deniz Gül performansıyla net bir mesaj verdi" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'I ÇOCUKLUKTAN İSTEDİ
Deniz Gül'ün Galatasaray'a transfer sürecinde kulüple olan geçmiş bağının da etkili olduğu belirtildi.
Genç futbolcunun çocukluk yıllarında Galatasaray tribünlerinde çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması, transfer döneminde dikkat çeken ayrıntılardan biri olmuştu.
Porto'dan transfer edilen Deniz Gül'ün sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği ve Galatasaray'a duyduğu bağlılığın transfer kararında rol oynadığı ifade edildi.
Genç santrforun Kocaelispor karşılaşmasındaki oyununda da bu motivasyonun sahaya yansıdığı belirtildi.
Deniz Gül, Osimhen'in yokluğunda aldığı sorumlulukla Galatasaray'ın hücum hattında yeni bir alternatif olabileceğinin işaretini verdi.
22 yaşındaki oyuncunun performansı, sezonun ilerleyen bölümünde hem sarı-kırmızılı takımın forvet rotasyonu hem de A Milli Takım'daki santrfor seçenekleri açısından takip edilecek.