Spor yazarlarından Galatasaray övgüsü: "Gözlerimizin pasını sildi"
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar maçın son bölümüne girilirken Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken bu gol ön plana çıkarıldı. Ayrıca Okan Buruk'a 'forma adaleti' eleştirisi de geldi. İşte o yazılar...
Sane Sane Sane - Serkan Korkmaz
Okan Buruk'un sahaya sürdüğü 11'e çok şaşırdım. Deniz Gül tercihi elbette doğruydu ama Barış Alper'in her hafta mevkii değiştirerek ilk 11'deki yerini koruması hayret vericiydi. Düşünsenize Leroy Sane'nin bile yedek kalabildiği ortamda Barış Alper yedek soyunamıyor. O Sane ki; bu takımın Osimhen ve Leao ile birlikte en heyecan verici yıldızıdır ve konu tartışmaya kapalıdır. İlk yarıda en çok dikkatimi çeken sağ kanattaki Sallai ile Barış'ın uyumsuzluğuydu. Sallai'nin üç verkaç girişimi sonuçsuz kalmış, Macar topçu tribün homurdanmaları arasında vücut diliyle isyan da etmişti. Sane'nin girmesi şarttı ama adım gibi biliyordum ki girmeyecekti. Çok acayip. Galatasaray aslında kötü oynamıyordu ve ilk yarı 2-0, 3-0 üstünlükle bitebilirdi. Kocaeli çok net bir puana geldiğini gizlemiyordu. İlk yarıdaki sayılmayan gole gelince...
Kaleci Serhat iki eliyle topa dokunurken yani hakimiyetine almışken Deniz Gül müdahale ettiği için golün iptali doğruydu. Deniz Gül performansıyla gayet umut vericiydi. O kadar beğendim ki; umarım Montella onu izlemiştir. Sarı-kırmızılılar maçı kazanacakları oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da korurken sahanın kötülerinden Sara çıktı, Batrakov girdi. Bu değişiklikten tam 10-15 dakika sonra Okan Hoca istemeye istemeye(!) Sane'yi sahaya sürüyordu ki Abdülkerim'in füzesi geldi. İşin enteresan yanı Sane'nin Deniz Gül yerine oyuna girmeseydi. Cimbom kazanabileceği bir maçı kaybetmişti Lizbon'da. Dün akşamsa farklı kazanacağı bir maçı bir puanla tamamlayabilirdi. Neyse ki, iğneyle oynayan stoperi ceza sahası dışından, kaleci hatasıyla bir gol kaydetti de saha içi sorunlar yine halı altına süpürüldü. Şimdiyse sırada turnusol kağıdı gibi bir maç var; Trabzon deplasmanı. Bakalım orada Galatasaray teknik heyeti hepimizi nasıl şaşırtacak?
Hakem başarılıydı - Mustafa Çulcu
Galatasaray o beklenen ön alan baskısı yerine daha geniş alana konumlanarak doğaçlama hücum yaparak başladı. Leao, Yunus, Barış Alper bireysel çalım atıp gitmek istiyor. İlk yarının son çeyreği hariç önde kabul edilebilir bir oyun planı göremedik. Rakip ceza alanında 23 kez topla buluşmanın 15'i son çeyrekte oldu. Kanatları etkili kullanıp merkeze hareketlenerek yapılan hücumlar stoperler arasına yapılan koşularla pozisyonlar buldular ancak son vuruşlar kaliteli olmayınca gol gelmedi. Kocaelispor sahanın her yerinde rakibe nefes aldırmayan birebir sert ve yakın savunma yapan genç bir takım. Topun arkasına geçerek Galatasaray'ı 5-4-1 ile karşıladı. Kazandığı toplarla hızlı geçişle gol aradı. Direklerden dönen toplar kaçan pozisyonlar ve kalesinde başarılı kurtarışlar yapan Serhat vardı. Bir de ilk topları sektirmese daha iyi olacak.
Galatasaray ikinci yarı tempoyu artırdı yüksek baskı ile Kocaelispor'u kendi ceza alanına hapsetti. O kalabalığın içinden direkt kaleyi bulan şutla ceza alanı dışından Abdülkerim kilidi açtı. Şüphesiz sahanın en çalışkan oyuncusu Torreira'ydı. Golden sonra Kocaelispor öne çıktı lakin geç kaldı. Oyunu domine eden daha kaliteli ve tecrübeli ayaklara sahip Galatasaray kazanmayı bildi. Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın iptal edilen golünde kaleci Serhat'ın yerde elleriyle sahip olduğu topa Deniz vurup aldı. Bu fauldür. Hakem tespit edemedi VAR müdahalesi yedi. OFR'de izledi doğru kararla golü iptal etti. Torreira'nın yüzüne el kol illegal kullanımından dolayı Haidara'ya sarı göstermeliydi, göstermedi hatta faul vermedi. 33'te Sissoho ile Kocaelispor 43, 63 ve 68'de Deniz ile Galatasaray penaltılar bekledi devam kararlarının hepsi doğruydu. Ligin deneyimli hakemi zor maçta başarılıydı.
Önemli olan kazanmaktı - Levent Tüzemen
Okan Buruk, Osimhensiz Galatasaray'a bir oyun üretemiyor… Osimhen'le oynamaya alışkın sarı-kırmızılı futbolcular, Nijeryalı yıldızın eksikliğinde sıradanlaşıyor… Bunu net olarak Sporting deplasmanında gördük. Çünkü Osimhen, bir golcü gibi değil, bir lider gibi arkadaşlarını yönetiyor… Öncelikle kendisi fazlasıyla koşuyor, takımı da koşmak için zorluyor. Osimhen'le Galatasaray'ın enerjisi de yükseliyor. Kocaeli gibi kompakt futbolu iyi oynayan bir rakibe karşı Galatasaray'ın kanatları iyi kullanamadığını söyleyebilirim. Leao'nun oyun anlayışına arkadaşlarının uyum sağlayamadığını söyleyebilirim.
İlk yarının 45 ve artılarında Galatasaray, çok net pozisyonları Leao ve Eren'le kullanamadı. Deniz Gül ilk maçında çalışkandı. Bir golü faul diye iptal edilirken bir topu da direkten döndü. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'da Leao, Yunus, Torreira ve Deniz Gül alkışı hak eden oyunculardı. Eren de çalışkanlığıyla bu dörtlüye destek verdi. Sara'da fiziksel bir yorgunluk var. Güçlü olması gereken anlarda çok top kaybı yapıyor, son vuruşlarda da isabeti yakalayamıyor.
Galatasaray maçın ikinci yarısında oyunu tüm hatlarıyla Kocaeli kalesine yıktı. Müthiş baskı altında kalan rakip, savunma direncine tutunmaya çalıştı. Kale önlerinden inanılmaz pozisyonları gol yapamayan Galatasaray, kaptanı Abdülkerim'in 71. dakikada dışarıdan attığı şutla Kocaeli kilidini açtı. Galatasaray'ın ikinci 45'teki baskılı oyununda taraftarının da müthiş desteği vardı. Maçı tabela üzerinden okursak Lizbon dönüşü Galatasaray'ın kazanması gereken bir düelloydu, Kocaeli çok direndi ama kazanan Okan Buruk oldu. Kocaeli seyircisini de tribündeki güzel şovlarından dolayı kutluyorum.
Gözlerimizin pası silindi! - Zeki Uzundurukan
Harika bir maç izledik. Okan Buruk ve Selçuk İnan'a bu futbol ziyafetini bize sundukları için teşekkür etmek lazım. İlk yarıda gol izleyemedik belki... Ama kaliteli bir futbol izledik. Sahada kazanmak için adeta bir savaş vardı. Galatasaray, Kocaelispor karşısında oyunun son bölümünde 10 kişi ile gol aradı. Avrupai hücumlar yaptı sarıkırmızılılar. Gol atmak için gereken bütün aksiyonları sahaya yansıttı Cimbom. Ama ilk yarıda kalesinde devleşen bir Serhat vardı. Galatasaray ilk yarıda rakip kaleye tam 6 isabetli şut çekti. Daha ilk yarıda Serhat 6 net kurtarış yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk'un Deniz Gül ve Leao'yu ilk 11'de sahaya sürmesi çok doğruydu. Çok keyifli bir ilk yarı izledik. Tempo hiç düşmedi. İlk 45'te iki takım da birer kez direğe takıldı. Galatasaray adına Deniz Gül'ün, Kocaelispor'da da Agyei'nin şutlarında top direkte patladı.
İlk yarım saatten sonra sahada tam bir Leao fırtınası izledik. Ele avuca sığmayan, sol kanatta hızlı bir tren gibi rakip ceza sahasına inen Leao, şutları, pasları ve presi ile Rams Park tribünlerini coşturdu. Galatasaray, ilk yarının son çeyreğinde Barcelona gibi oynadı. Savunmayı orta sahada çıkardı, oyunun boyunu daralttı. 10 kişi ile gol aradı Cimbom. Hatta ilk yarıda Eren Elmalı bile iki kez gol pozisyonuna girdi. Ama ilk yarıda Leao, üç kez golle burun buruna geldi. Ama kalede bir uçan panter vardı ve geçit vermedi. Selçuk İnan'ın takımı da Galatasaray'a hiç boşluk bırakmadı. İyi savunma yaptılar. Agyei'nin direkten dönen pozisyonunda muazzam bir kontratak geliştirdiler.
Deniz Gül de çok hareketli bir maç çıkardı. Kocaelispor savunmasını çok yordu. İlk yarıda dört Kocaelisporlu oyuncuyu peşine takıp çaprazdan attığı şutta top direkte patladı. Hep oyunun içindeydi Deniz. Galatasaray'ın ilk yarıda Deniz Gül ile bulduğu gol, VAR'a takıldı. VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Okan Buruk'un maçtaki ilk hamlesi, Sara'yı çıkarıp, Batrakov'u oyuna almak oldu. Sezona kötü başlayan Barış Alper Yılmaz'ı dün çok istekli ve hareketli gördüm.
Giderek formu yükseliyor Barış Alper'in. Okan hocanın Barış Alper'de ısrar etmesini de çok doğru buluyorum. Galatasaray, Osimhen'i oyunun her salisesinde bile arıyor. Yokluğunu çok derinden hissediyor. Osimhen olmadan hep bir şeyler eksik sahada. Bir de orta sahanın çok yumuşak kaldığını vurgulamak lazım. Torreira tek başına Galatasaray orta sahasına ayakta tutmaya çalışıyor. Her açığı kapatmak için savaş veriyor. Performansı tartışılan, Sporting maçında yedeğe çekilen Abdülkerim Bardakcı, dün rakip kaleye bir füze gönderdi. Jeneriklik bir gol attı Abdülkerim Bardakcı! Bu güzel golü, bugünün genç erkekleri, dede olduklarında torunlarına bile anlatır. O derece güzel bir gol attı Abdülkerim Bardakcı! Gözlerimizin pasını silen bir gol oldu. Galatasaray bu zor maçı savaşarak, harika bir golle kazanmasını bildi.
Forma adaleti yok! - Bülent Timurlenk
Sporting mağlubiyeti sonrası geçen sezon hiç yenemediği Kocaelispor karşısında Okan Buruk'tan rotasyon elbette bekleniyordu ama bu Barış ısrarını anlayabilmek mümkün değil. Genç yaşında Batrakov da Çarşamba-Pazar maça çıkmayacaksa pes artık. Yunus iyi niyetli, çok çalışkan ama merkez yerine sağ çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Barış ile o kanatta ikiz kardeşleri oynarken ilk yarıda Galatasaray'ın bütün tehlikeli atakları Leao'nun attığı toplarla geldi neredeyse… Bu takımda el freni birkaç isim var. Garanti oynamak başka şey suya sabuna dokunmamak başka şey. Sallai de Sara da Eren de bu el frenleri… Tek taraflı bir ilk yarıda çerçeveye 6 isabetli şut, ikinci yarı için elbette pozitif işaret… Okan Buruk oyuncu tercihlerini sürekli olarak bazı isimler için 'Hazır değiller' olarak açıklıyor… Doğrusu bunu kabul etmek mümkün değil. Batrakov hazır geldi. Lesley Ada'dan geldi. Kendisiyle sezon başından beri çalışan İlkay'a bir dakika bile süre vermedi. Dün ilk değişiklikte Barış kenara gelip, Yunus sağ kanada geçip, Batrakov forvet arkasında oyuna girerdi. Sara'nın yüz ifadesinden de memnuniyetsizliği ortadaydı. Leao'nun sorumluluk alması, Deniz'in tüm tecrübesizliğine rağmen iyi işler yapması sarı-kırmızı takımın artıları. Mesele üç puansa gemiyi limana yanaştıran kaptan Abdülkerim'di. Son 10 dakikada Kocaelispor'un oyunun momentumunu alması, Göztepe ve Çorum maçlarından sonra da Galatasaraylılara, Okan Buruk maalesef rahat bir maç izlettiremedi. Evet Osimhen sakat ama Uğurcan ve Torreira hariç kalan bütün futbolcularda forma adaleti soru işareti.
Barış tatilden hâlâ dönememiş - Ahmet Çakar
Galatasaray, Lizbon maçını kaybettikten sonra dün gece neler yapacağı merak konusuydu. Zira geçen sezon Kocaelispor'a puanlar kaybetmişti. Ama dün geceye baktığımızda Galatasaray kazanmayı hak etti. Çok pozisyon yakaladılar, en önemlisi rakibi oynatmadılar, kaybettiği topları çok çabuk kazanıp tekrar hücum ettiler. Deniz Gül'ü ilk defa ilk 11'de gördük. Kesinlikle iyi oyuncu. Doğru yerler alıyor, rakiple iyi boğuşuyor. İlk yarının son 15 dakikası Galatasaray, Leao ile önemli pozisyonlar yakaladı. İkinci yarı yine Galatasaray'ın kontrolü altında geçti. Önemli pozisyonlar geldi ama maçı kazandıran gol, Abdülkerim'in uzaktan attığı şutla oldu. Kocaelispor kalecisi gole kadar mükemmeldi. Ama golde mutlak hatalı. Uzak mesafe, top üzerine ve yerden geliyor, tutayım dedi ama tutamadı. Barış Alper hâlâ kötü… Bir türlü tatilden dönemedi. Ama şurası muhakkak ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray. Ben maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı başarılı buldum. Belki bir-iki faulü ters verdi ama Galatasaray'ın VAR yardımıyla iptal edilen golünde karar kesinlikle doğru. Kurala göre top, kaleci tarafından eli üzerine konularak temas ettiğinde rakip dokunursa faul olur. Deniz'in attığı golde de öyle oldu. Galatasaray bir-iki pozisyonda penaltı bekledi ama onlarda da devam kararları doğruydu.