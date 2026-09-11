Galatasaray'da Eren Elmalı ve Jakobs kararı! Galatasaraylı yıldız formayı kaptırdı!
Galatasaray’da Sporting Lizbon maçında sol bekte görev yapan Eren Elmalı, aldığı forma şansını değerlendiremedi. Abdülkerim Bardakcı’nın dönüşüyle birlikte Ismail Jakobs’un yeniden sol beke geçmesi, Eren’in ise Kocaelispor karşılaşmasında yedek kalması bekleniyor.
Galatasaray'da savunma hattında yaşanan değişiklik Eren Elmalı'ya forma fırsatı yarattı.
Ismail Jakobs'un Sporting Lizbon karşılaşmasında stoperde görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan milli futbolcu, kendisine verilen şansı istediği şekilde değerlendiremedi.
JAKOBS YENİDEN SOL BEKTE
Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığını atlatarak takıma dönmesiyle birlikte Galatasaray'ın savunma kurgusunda yeniden değişiklik yapılması bekleniyor.
Abdülkerim'in stoperde görev alması, Jakobs'un da yeniden sol bek pozisyonuna geçmesinin önünü açacak.
Bu değişiklikle birlikte Sporting Lizbon maçında sol bekte görev yapan Eren Elmalı'nın Kocaelispor karşılaşmasında kulübeye dönmesi bekleniyor.
Böylece Eren'in Galatasaray'daki forma rekabetinde yeniden Jakobs'un arkasında kalması gündeme gelecek.
62 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 62 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli oyuncu bu maçlarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.