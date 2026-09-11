

62 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 62 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli oyuncu bu maçlarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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