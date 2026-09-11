

12 MİLYON EUROLUK SANE HAYAL KIRIKLIĞI

Victor Osimhen'in forma giymediği mücadelede Galatasaray'ın hücumdaki liderliğini üstlenmesi beklenen isimlerin başında Leroy Sane geldi.

Ancak Alman futbolcu, Sporting karşısında da etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 5 karşılaşmada da forma giyen Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.