Galatasaray'da eleştirilerin hedefinde yıldız isim var!
Şampiyonlar Ligi’ne Sporting deplasmanında aldığı 3-1’lik yenilgiyle başlayan Galatasaray’da sakatlıklar kadro planlarını bozarken, alternatif oyuncuların performansı da beklentileri karşılamadı. Özellikle Leroy Sane’nin etkisiz görüntüsü Portekiz’deki mağlubiyetin ardından öne çıktı.
Galatasaray, geçen sezon son 16 turuna kadar yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon istediği başlangıcı yapamadı.
Sporting karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, ligdeki namağlup liderliğin aksine Avrupa arenasında önemli sorunlar ortaya çıktı.
Son bir haftada Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sakatlanması ise Okan Buruk'un kadro seçeneklerini ciddi şekilde azalttı.
EKSİKLER KADRO PLANINI BOZDU
Singo, Osimhen ve Lemina'nın yoklukları Sporting karşısında Galatasaray'ın hem savunma hem de hücum organizasyonunu etkiledi.
Kulübenin yeterli alternatif sunamaması nedeniyle Okan Buruk, bazı oyuncuları doğal mevkilerinin dışında kullanmak zorunda kaldı.
Osimhen'in yokluğunda forvette görev alan Deniz Gül, karşılaşmada beklenen katkıyı veremedi. Abdülkerim Bardakcı'nın da hazır olmamasıyla birlikte Lemina ve Singo'nun eksiklikleri savunmada daha büyük bir probleme dönüştü.
Sol bekte görev yapan Jakobs, stoperde forma giyerken Sporting'in kazandığı penaltıda kritik bir hata yaptı.
Savunmaya alternatif olması amacıyla kadroya katılan Bitshiabu ise maç eksiği nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
12 MİLYON EUROLUK SANE HAYAL KIRIKLIĞI
Victor Osimhen'in forma giymediği mücadelede Galatasaray'ın hücumdaki liderliğini üstlenmesi beklenen isimlerin başında Leroy Sane geldi.
Ancak Alman futbolcu, Sporting karşısında da etkisiz bir görüntü ortaya koydu.
Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 5 karşılaşmada da forma giyen Sane, henüz skora katkı sağlayamadı.
Sporting karşısında 10 top kaybı yapan 30 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda yakaladığı net gol fırsatından da yararlanamadı.
Mücadele boyunca hücumda beklenen etkinliği gösteremeyen Sane'nin isteksiz görüntüsü ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı uyum sorunları da performansının önüne geçti.