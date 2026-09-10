Espen Eskas Okan Buruk'a da sarı kart gösterdi

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ

Hakem kararlarına itiraz eden Okan Buruk da karşılaşma sırasında sarı kart gördü. Sarı-kırmızılı teknik adam, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada hakem yönetiminin doğrudan maça etki ettiğini savundu.

Buruk, "Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi." ifadelerini kullandı.