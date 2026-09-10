Galatasaray hesap soracak! Cimbom Espen Eskas için UEFA'ya gidiyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından hakem yönetimi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, maçın hakemi Espen Eskas'ı UEFA'ya şikayet edeceği öne sürüldü.
1-0 öne geçtiği mücadeleyi 3-1 kaybeden Galatasaray'da özellikle 22. dakikadaki Altimira-Batrakov pozisyonu ile 54. dakikada Sporting lehine verilen penaltı kararı büyük tepki topladı. Teknik direktör Okan Buruk da maçın ardından hakem ve VAR yönetimine sert sözlerle yüklendi.
ALTIMIRA'NIN MÜDAHALESİNE KIRMIZI KART BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 22. dakikasında Sportingli Altimira, Aleksey Batrakov'a sert bir müdahalede bulundu. Norveçli hakem Espen Eskas pozisyonun ardından sarı kart gösterdi.
Mücadelenin Alman VAR hakemi Christian Dingert, potansiyel kırmızı kart için pozisyonu inceledi ancak Eskas'ı monitöre çağırmadı. Karar değişmedi ve Sporting mücadeleye 11 kişi devam etti.
PENALTI KARARI GALATASARAY'I AYAĞA KALDIRDI
Maçın 54. dakikasında Sporting bu kez penaltı kazandı. Luis Suarez'in Ismail Jakobs ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmasının ardından Espen Eskas beyaz noktayı gösterdi.
VAR hakemi Christian Dingert pozisyonu inceledi ancak orta hakemin kararına müdahale etmedi. Penaltı kararının devam etmesi Galatasaraylı futbolcuların ve teknik heyetin yoğun tepkisine neden oldu.
OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ
Hakem kararlarına itiraz eden Okan Buruk da karşılaşma sırasında sarı kart gördü. Sarı-kırmızılı teknik adam, mücadele sonrasında yaptığı açıklamada hakem yönetiminin doğrudan maça etki ettiğini savundu.
Buruk, "Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE YAPILMAYACAK HATALAR"
Okan Buruk, maçın ardından hakem kararlarının oyunun dengesini bozduğunu da dile getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi." dedi.
GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR
Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Sporting Lizbon maçındaki hakem kararlarının ardından UEFA nezdinde girişimde bulunma kararı aldı.
Sarı-kırmızılıların, Norveçli hakem Espen Eskas'ın yönetimiyle ilgili UEFA'ya resmi şikayette bulunacağı öne sürüldü. Cimbom'un şikayetinde özellikle Altimira'nın Batrakov'a müdahalesi ile Sporting lehine verilen penaltı kararının öne çıkması bekleniyor.
GÖZLER UEFA'DA
Sporting Lizbon deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray'da hakem yönetimi maçın ardından en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.
Sarı-kırmızılıların UEFA'ya yapacağı şikayetin ardından Avrupa futbolunun patronunun nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.