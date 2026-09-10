

"BUNU EN SON NE ZAMAN GÖSTERDİ?"

Peter Neururer, Sane hakkında yaptığı değerlendirmede, "Klopp performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu severim ama bunu en son ne zaman gösterdi?" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, sözlerini daha da ileri taşıyarak, "Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" dedi. Neururer aynı değerlendirmesinde Leon Goretzka'nın da Klopp döneminde Almanya Milli Takımı'na yeniden dönmesinin zor olduğunu düşündüğünü belirtti.