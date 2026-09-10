Galatasaray maçında eleştirilen Sane için korkutan sözler! Neururer: 'Süresi doldu, geri dönmez'
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane için Almanya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Teknik direktör Peter Neururer, Jürgen Klopp'un milli takımın başına geçmesi halinde tecrübeli futbolcunun kadroya dönüş ihtimalinin düşük olduğunu savundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan Galatasaray, bu sezon ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte mücadele sonrası bazı oyuncuların performansı eleştirilirken, Leroy Sane hakkında Almanya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Alman futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Peter Neururer, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda kadro tercihlerinde önemli değişiklikler yapabileceğini söyledi.
Neururer, Klopp'un oyuncu tercihinde isimden çok sahadaki performansı dikkate alacağını belirtti.
SANE'NİN DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?
Neururer, Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili görüşünü açık şekilde ortaya koydu. Tecrübeli teknik adam, Sane'nin sahip olduğu yeteneğin tartışılmaz olduğunu ancak yıldız futbolcunun bu seviyeyi uzun süredir istikrarlı şekilde sahaya yansıtamadığını savundu.
Sane'nin Galatasaray'da ortaya koyacağı performansın dahi Klopp'u yeniden ikna etmeye yetmeyebileceğini belirten Neururer, yıldız futbolcunun potansiyeline rağmen milli takım kariyerinin sona yaklaşmış olabileceğini ifade etti.
"BUNU EN SON NE ZAMAN GÖSTERDİ?"
Peter Neururer, Sane hakkında yaptığı değerlendirmede, "Klopp performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu severim ama bunu en son ne zaman gösterdi?" ifadelerini kullandı.
Alman teknik adam, sözlerini daha da ileri taşıyarak, "Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum" dedi. Neururer aynı değerlendirmesinde Leon Goretzka'nın da Klopp döneminde Almanya Milli Takımı'na yeniden dönmesinin zor olduğunu düşündüğünü belirtti.
80 MAÇTA 18 GOL
30 yaşındaki Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.
Tecrübeli kanat oyuncusu, Almanya formasıyla bugüne kadar 80 resmi karşılaşmada görev yaparken 18 gol kaydetti.