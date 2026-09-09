Okan Buruk, karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip vardı. Girdiğimiz pozisyonlar oldu, rakibi sahasına yasladık. Her şey iyi giderken kolay bir gol yedik. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1, okey." dedi.

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"

İkinci yarının başlangıcının da kötü olmadığını söyleyen Buruk, penaltı kararına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı teknik adam, "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı... Bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya, bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü." ifadelerini kullandı.