Okan Buruk'tan Sporting Lizbon maçı sonrası hakem tepkisi: Her şeyiyle aleyhimize çalıştı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılırken teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından hem oyunu hem de hakem kararlarını değerlendirdi. Buruk, takımının özellikle ilk bölümde oyuna hakim olduğunu ve daha farklı bir skor yakalayabilecek fırsatlar bulduğunu söylerken, verilen penaltı ve gösterilmeyen kart kararlarına sert tepki gösterdi.
Okan Buruk, karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip vardı. Girdiğimiz pozisyonlar oldu, rakibi sahasına yasladık. Her şey iyi giderken kolay bir gol yedik. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1, okey." dedi.
"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"
İkinci yarının başlangıcının da kötü olmadığını söyleyen Buruk, penaltı kararına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı teknik adam, "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı... Bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya, bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü." ifadelerini kullandı.
"PENALTI GOLÜ BİZİ MENTAL OLARAK DÜŞÜRDÜ"
Sporting'in üçüncü golünün duran toptan geldiğini belirten Okan Buruk, takımın 2-1'den sonra mental olarak kırıldığını söyledi. Buruk, "Duran toptan 3. golü yedik. 80'de değişiklikleri yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde biraz daha sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü." diye konuştu.
"GEÇEN SEZON FRANKFURT MAÇINDA DA YAŞAMIŞTIK"
Takımın kırılganlığına dikkat çeken Okan Buruk, geçen sezonki Frankfurt maçını da hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı... Geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Sahneye çıkmamız gerekiyor." dedi.
"MAÇ GENELİNDE ÜSTÜNLÜĞÜ KURDUK"
Galatasaray'ın oyunun önemli bölümünde Sporting'e üstünlük kurduğunu savunan Buruk, "İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi, baskın oynadık. Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİYLE ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"
Hakem yönetimine tepki gösteren Okan Buruk, "Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı." dedi.
"GÜLE OYNAYA KAZANABİLİRDİK"
Okan Buruk, Galatasaray'ın ilk bölümde yakaladığı fırsatları değerlendirememesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti. Buruk, "Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.