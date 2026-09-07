CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!

Galatasaray teknik heyeti, yeni sezona fiziksel açıdan tam hazır başlayamayan Abdülkerim Bardakcı için özel çalışma programı hazırlıyor. Tecrübeli savunmacının fiziksel açığını kapatması ve atletizm seviyesini yükseltmesi hedefleniyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcuların fiziksel durumları yakından takip edilirken, Abdülkerim Bardakcı için özel bir çalışma planı uygulanması kararlaştırılıyor.

Teknik heyet, deneyimli savunma oyuncusunun mevcut fiziksel durumunu geliştirmek amacıyla bireysel çalışmalar üzerinde duruyor.

Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-2
FİZİKSEL EKSİĞİ KAPATILACAK

Yeni sezona tam hazır bir görüntü sergilemeyen Abdülkerim'in özellikle fiziksel açıdan daha iyi bir seviyeye ulaşması için özel program hazırlanacak.

Teknik heyet, oyuncunun takım çalışmalarına ek olarak bireysel antrenmanlarla desteklenmesini planlıyor.

Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-3
Bu program kapsamında Abdülkerim'in kondisyon seviyesinin yükseltilmesi ve maç temposuna daha iyi şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Teknik ekip, savunma oyuncusunun gelişimini yakından takip ederek çalışmaların yoğunluğunu mevcut durumuna göre belirleyecek.

Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-4
ATLETİZM SEVİYESİ ARTIRILACAK

Galatasaray teknik heyetinin planındaki bir diğer hedef ise Abdülkerim'in atletizm seviyesini yukarı taşımak.

Tecrübeli oyuncunun fiziksel kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte sahadaki hareketliliğinin ve mücadele gücünün artırılması hedefleniyor.

Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-5
Abdülkerim Bardakcı'nın özel programının, takım antrenmanlarıyla birlikte sürdürüleceği ve oyuncunun fiziksel durumundaki gelişimin düzenli olarak değerlendirileceği belirtildi.

Teknik heyet böylece deneyimli savunmacının sezon içerisinde daha yüksek fiziksel seviyede görev yapmasını planlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-7 Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-8 Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!-9
Galatasaray’da Osimhen ve Lemina sonrası Sporting planı değişti! Forma onların
SONRAKİ HABER

Galatasaray'da Sporting maçında forma o isimlerin!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler