Galatasaray'da Abdülkerim için özel plan!
Galatasaray teknik heyeti, yeni sezona fiziksel açıdan tam hazır başlayamayan Abdülkerim Bardakcı için özel çalışma programı hazırlıyor. Tecrübeli savunmacının fiziksel açığını kapatması ve atletizm seviyesini yükseltmesi hedefleniyor.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcuların fiziksel durumları yakından takip edilirken, Abdülkerim Bardakcı için özel bir çalışma planı uygulanması kararlaştırılıyor.
Teknik heyet, deneyimli savunma oyuncusunun mevcut fiziksel durumunu geliştirmek amacıyla bireysel çalışmalar üzerinde duruyor.
FİZİKSEL EKSİĞİ KAPATILACAK
Yeni sezona tam hazır bir görüntü sergilemeyen Abdülkerim'in özellikle fiziksel açıdan daha iyi bir seviyeye ulaşması için özel program hazırlanacak.
Teknik heyet, oyuncunun takım çalışmalarına ek olarak bireysel antrenmanlarla desteklenmesini planlıyor.
Bu program kapsamında Abdülkerim'in kondisyon seviyesinin yükseltilmesi ve maç temposuna daha iyi şekilde ulaşması amaçlanıyor.
Teknik ekip, savunma oyuncusunun gelişimini yakından takip ederek çalışmaların yoğunluğunu mevcut durumuna göre belirleyecek.
ATLETİZM SEVİYESİ ARTIRILACAK
Galatasaray teknik heyetinin planındaki bir diğer hedef ise Abdülkerim'in atletizm seviyesini yukarı taşımak.
Tecrübeli oyuncunun fiziksel kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte sahadaki hareketliliğinin ve mücadele gücünün artırılması hedefleniyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın özel programının, takım antrenmanlarıyla birlikte sürdürüleceği ve oyuncunun fiziksel durumundaki gelişimin düzenli olarak değerlendirileceği belirtildi.
Teknik heyet böylece deneyimli savunmacının sezon içerisinde daha yüksek fiziksel seviyede görev yapmasını planlıyor.