Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcuların fiziksel durumları yakından takip edilirken, Abdülkerim Bardakcı için özel bir çalışma planı uygulanması kararlaştırılıyor. Teknik heyet, deneyimli savunma oyuncusunun mevcut fiziksel durumunu geliştirmek amacıyla bireysel çalışmalar üzerinde duruyor.



FİZİKSEL EKSİĞİ KAPATILACAK Yeni sezona tam hazır bir görüntü sergilemeyen Abdülkerim'in özellikle fiziksel açıdan daha iyi bir seviyeye ulaşması için özel program hazırlanacak. Teknik heyet, oyuncunun takım çalışmalarına ek olarak bireysel antrenmanlarla desteklenmesini planlıyor.