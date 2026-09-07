İki futbolcunun da en az 3 hafta takımdan uzak kalmasının beklendiği öğrenilirken, Okan Buruk mevcut kadrodan maksimum verimi almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Osimhen sakatlığından ötürü Portekiz'de olmayacak.

OKAN BURUK'UN HÜCUM PLANI NETLEŞİYOR

Victor Osimhen'in forma giyemeyecek olması nedeniyle santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması planlanıyor.

Buruk'un hücum hattındaki diğer tercihlerinin ise sol kanatta Sane, sağ kanatta Yunus Akgün olması bekleniyor.

Bu üçlüyle birlikte Galatasaray'ın özellikle hücum geçişlerinde daha hızlı ve hareketli bir yapı oluşturması hedefleniyor.