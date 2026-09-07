Galatasaray’da Osimhen ve Lemina sonrası Sporting planı değişti! Forma onların
Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile karşılaşacak Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın sakatlıkları teknik heyetin planlarını değiştirdi. Okan Buruk, iki oyuncunun yokluğunda hücum ve orta sahada alternatifleri değerlendirirken en güçlü 11’i sahaya sürmek için çalışmalarını hızlandırdı. İşte kadro ihtimalleri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Sporting karşısında oynayacağı mücadeleye galibiyet hedefiyle hazırlanırken, Victor Osimhen ve Mario Lemina'dan gelen sakatlık haberleri teknik heyetin planlarını yeniden şekillendirdi.
İki futbolcunun da en az 3 hafta takımdan uzak kalmasının beklendiği öğrenilirken, Okan Buruk mevcut kadrodan maksimum verimi almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
OKAN BURUK'UN HÜCUM PLANI NETLEŞİYOR
Victor Osimhen'in forma giyemeyecek olması nedeniyle santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması planlanıyor.
Buruk'un hücum hattındaki diğer tercihlerinin ise sol kanatta Sane, sağ kanatta Yunus Akgün olması bekleniyor.
Bu üçlüyle birlikte Galatasaray'ın özellikle hücum geçişlerinde daha hızlı ve hareketli bir yapı oluşturması hedefleniyor.
Teknik heyet, Osimhen'in yokluğunda takımın hücumdaki üretkenliğini koruyabilmek için Barış Alper'in fizik gücü ve hareketliliğinden yararlanmayı planlıyor.
Kanatlarda ise Sane ve Yunus Akgün'ün bire birlerdeki etkinliği ile hücum temposunun yüksek tutulması amaçlanıyor.
ORTA SAHADA LEMINA FORMÜLÜ ARANIYOR
Mario Lemina'nın sakatlığı ise orta sahadaki planlamayı doğrudan etkiledi.
Gabonlu futbolcunun yokluğunu giderecek alternatif üzerinde çalışmalarını sürdüren Buruk ve ekibi, Sporting karşısında orta sahada görev alacak oyuncuların savunma direncini ve top kullanma kalitesini birlikte değerlendirmeye devam ediyor.
Okan Buruk'un son dönemde performansları tartışılan bazı futbolcularıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği de öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın, oyuncularını Sporting karşılaşmasına hem fiziksel hem de mental açıdan hazırlamaya çalıştığı belirtildi.