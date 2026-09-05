PSG ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İspanyol teknik adam, henüz sarı-kırmızılı takımla ilgili detaylı bir analiz yapmadığını belirtirken Galatasaray'ın oyuncu kalitesini bildiklerini söyledi.



"100. GOLÜMÜ GALATASARAY STADINDA ATTIM"

Luis Enrique, Galatasaray hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı henüz analiz etmedim. Ancak oyuncuları tanıyoruz, kalitelerini biliyoruz, stadyumu ve o yeni stadyumun atmosferini çok iyi biliyorum. Benim için orada çok güzel bir anı saklı. Barcelona forması giyerken kariyerimdeki 100. golümü Galatasaray stadında (Ali Sami Yen) atmıştım."

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