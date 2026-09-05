Luis Enrique'den Galatasaray açıklaması! Özel anısını anlattı
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Monaco mağlubiyetinin ardından Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın oyuncu kalitesine ve stadyum atmosferine dikkat çekerken, Galatasaray'a karşı kariyerindeki özel bir anıyı da anlattı.
Ligue 1'in son şampiyonu PSG, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.
İlk iki maçından beraberlikle ayrılan Paris ekibi, sahasında Monaco'ya 2-1 mağlup olarak üç maç sonunda galibiyetle tanışamadı.
Marquinhos'un 31. dakikadaki golüyle öne geçen PSG, ikinci yarıda Flávio Nazinho ve Stanis Idumbo'nun gollerine engel olamayarak sahadan puansız ayrıldı.
GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞILAŞACAK
Monaco karşısında alınan yenilginin ardından PSG'nin gündeminde Şampiyonlar Ligi de yer aldı.
Fransız temsilcisi, yeni formatıyla oynanan organizasyonda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki mücadele 27 Ocak 2027 tarihinde Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak.
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında yapılacak karşılaşma, iki takımın organizasyondaki konumu açısından önem taşıyacak.
LUIS ENRIQUE'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI
Monaco karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Luis Enrique'ye Galatasaray eşleşmesi de soruldu.
PSG ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İspanyol teknik adam, henüz sarı-kırmızılı takımla ilgili detaylı bir analiz yapmadığını belirtirken Galatasaray'ın oyuncu kalitesini bildiklerini söyledi.
Luis Enrique ayrıca Galatasaray'ın stadyum atmosferine yabancı olmadığını vurguladı.
İspanyol teknik adam, Barcelona forması giydiği dönemde sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı maçtan kariyerine dair özel bir anıyı da paylaştı.
"100. GOLÜMÜ GALATASARAY STADINDA ATTIM"
Luis Enrique, Galatasaray hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ı henüz analiz etmedim. Ancak oyuncuları tanıyoruz, kalitelerini biliyoruz, stadyumu ve o yeni stadyumun atmosferini çok iyi biliyorum. Benim için orada çok güzel bir anı saklı. Barcelona forması giyerken kariyerimdeki 100. golümü Galatasaray stadında (Ali Sami Yen) atmıştım."