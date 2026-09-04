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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Başakşehir'e golünü attı, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, 17. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediği kontrol edilirken VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi. Ancak dakikalar 33'ü gösterirken sakatlanan golcü futbolcu sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Başakşehir'e golünü attı, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda maçın ilk yarısına damga vuran isim Victor Osimhen oldu.

Victor Osimhen gol katkısını sürdürdüVictor Osimhen gol katkısını sürdürdü

VAR SONRASI GOL KARARI

Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza yayı çevresinde topla buluşan Victor Osimhen, kaleyi doğrudan denedi. Nijeryalı santrforun sert şutunda üst direğe çarpan top yere düştükten sonra oyun alanına geri döndü.

Osimhen ve Galatasaraylı futbolcular, topun gol çizgisini geçtiği yönünde hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulundu. VAR odasıyla yapılan görüşmenin ardından topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol geçerli sayıldı. Galatasaray böylece karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Victor Osimhen Başakşehir karşısında gol perdesini açan isim olduVictor Osimhen Başakşehir karşısında gol perdesini açan isim oldu

OSIMHEN'DEN 4 MAÇTA 6 GOL

Victor Osimhen, Başakşehir karşısında attığı golle sezona yaptığı etkili başlangıcı sürdürdü. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik katkıya ulaştı.

Victor Osimhen'in golü VAR'dan gelen kararla kesinleştiVictor Osimhen'in golü VAR'dan gelen kararla kesinleşti

OSIMHEN SAKATLANDI

Galatasaray'da golün sevincinin ardından Victor Osimhen cephesinde kötü haber geldi. Nijeryalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktıVictor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı

33. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Victor Osimhen'in yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Böylece Galatasaray, Başakşehir karşısında öne geçtiği karşılaşmanın henüz ilk yarısında yıldız golcüsünü sakatlık nedeniyle kaybetti.

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