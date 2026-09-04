Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda maçın ilk yarısına damga vuran isim Victor Osimhen oldu.

Victor Osimhen gol katkısını sürdürdü

VAR SONRASI GOL KARARI

Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza yayı çevresinde topla buluşan Victor Osimhen, kaleyi doğrudan denedi. Nijeryalı santrforun sert şutunda üst direğe çarpan top yere düştükten sonra oyun alanına geri döndü.

Osimhen ve Galatasaraylı futbolcular, topun gol çizgisini geçtiği yönünde hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulundu. VAR odasıyla yapılan görüşmenin ardından topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol geçerli sayıldı. Galatasaray böylece karşılaşmada 1-0 öne geçti.