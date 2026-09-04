Galatasaray'da Victor Osimhen şoku: Başakşehir'e golünü attı, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, 17. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediği kontrol edilirken VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi. Ancak dakikalar 33'ü gösterirken sakatlanan golcü futbolcu sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda maçın ilk yarısına damga vuran isim Victor Osimhen oldu.
VAR SONRASI GOL KARARI
Karşılaşmanın 17. dakikasında ceza yayı çevresinde topla buluşan Victor Osimhen, kaleyi doğrudan denedi. Nijeryalı santrforun sert şutunda üst direğe çarpan top yere düştükten sonra oyun alanına geri döndü.
Osimhen ve Galatasaraylı futbolcular, topun gol çizgisini geçtiği yönünde hakem Kadir Sağlam'a itirazda bulundu. VAR odasıyla yapılan görüşmenin ardından topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol geçerli sayıldı. Galatasaray böylece karşılaşmada 1-0 öne geçti.
OSIMHEN'DEN 4 MAÇTA 6 GOL
Victor Osimhen, Başakşehir karşısında attığı golle sezona yaptığı etkili başlangıcı sürdürdü. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik katkıya ulaştı.
OSIMHEN SAKATLANDI
Galatasaray'da golün sevincinin ardından Victor Osimhen cephesinde kötü haber geldi. Nijeryalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.
33. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Victor Osimhen'in yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
Böylece Galatasaray, Başakşehir karşısında öne geçtiği karşılaşmanın henüz ilk yarısında yıldız golcüsünü sakatlık nedeniyle kaybetti.