Torreira defteri kapandı! Galatasaray'da karar verildi
Galatasaray, Lucas Torreira için Fiorentina'dan gelen transfer girişimine kapıyı kapattı. Uruguaylı futbolcunun ayrılığına izin vermeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda, oyuncunun maaşında iyileştirme yapılması ve sözleşmesinin güncellenmesi de gündemde.
Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sona yaklaşıyor.
Uruguaylı orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak isteyen Fiorentina'nın girişimleri şu aşamada sonuçsuz kaldı.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, Torreira'nın takımda kalmasını istiyor.
GALATASARAY'DAN AYRILIĞA VİZE YOK
Fiorentina'nın Torreira transferi için yoğun çaba harcadığı ancak Galatasaray'ın oyuncunun ayrılmasına izin verme konusunda herhangi bir niyetinin bulunmadığı aktarıldı.
Torreira'nın da daha önce formasını giydiği Fiorentina'ya dönmeye sıcak baktığı belirtilmesine rağmen, transfer için Galatasaray'ın onayı gerekiyor.
İtalyan basınındaki değerlendirmelerde, Fiorentina'nın Uruguaylı futbolcuyu yeniden kadrosuna katma isteğine karşın Galatasaray'ın tutumunun transferin önündeki temel engel olduğu ifade edildi.
Böylece Fiorentina'nın Torreira için yürüttüğü girişimler şimdilik sonuç vermedi.
SÖZLEŞMESİ İÇİN YENİ PLAN
Galatasaray yönetiminin Torreira'yı kadroda tutma kararının yanı sıra oyuncunun mevcut sözleşmesi üzerinde de çalışma yaptığı belirtildi.
Uruguaylı futbolcunun maaşında iyileştirme yapılması ve sözleşmesinin güncellenmesi seçenekleri gündemde.