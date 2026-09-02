Torreira defteri kapandı! Galatasaray'da karar verildi

Torreira Galatasaray'da kalacak

GALATASARAY'DAN AYRILIĞA VİZE YOK

Fiorentina'nın Torreira transferi için yoğun çaba harcadığı ancak Galatasaray'ın oyuncunun ayrılmasına izin verme konusunda herhangi bir niyetinin bulunmadığı aktarıldı.

Torreira'nın da daha önce formasını giydiği Fiorentina'ya dönmeye sıcak baktığı belirtilmesine rağmen, transfer için Galatasaray'ın onayı gerekiyor.