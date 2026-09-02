Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Rafael Leao, sahalara dönüş için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi için bireysel çalışmalarına devam etmesini planlıyor.

Leao'nun dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerletilmesi planlanıyor. Bu nedenle Portekizli yıldızın Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.



HEDEF SPORTING

Rafael Leao'nun asıl hedefi ise 9 Eylül'de oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır hale gelmek.

Portekizli futbolcu, bu tarihe kadar fiziksel durumunu yeniden en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray'da Leao'nun dönüşüyle ilgili nihai karar, oyuncunun antrenman performansı ve sağlık durumuna göre verilecek.

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