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Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!

Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sahalara dönüş hazırlıklarına başladı. Bireysel program uygulayan yıldız futbolcunun Başakşehir maçında forma giymesi beklenmezken hedef tarih Sporting Lizbon karşılaşması olarak belirlendi.

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Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Rafael Leao, sahalara dönüş için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakatlığını geride bırakan Portekizli futbolcunun, takım antrenmanlarına katılmadan önce bir süre bireysel program kapsamında çalışacağı belirtildi.

Rafael Leao sakatlığını atlattı.Rafael Leao sakatlığını atlattı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Leao'nun dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerletilmesi planlanıyor. Bu nedenle Portekizli yıldızın Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi için bireysel çalışmalarına devam etmesini planlıyor.

Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!-3
HEDEF SPORTING

Rafael Leao'nun asıl hedefi ise 9 Eylül'de oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır hale gelmek.

Portekizli futbolcu, bu tarihe kadar fiziksel durumunu yeniden en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürecek.

Galatasaray'da Leao'nun dönüşüyle ilgili nihai karar, oyuncunun antrenman performansı ve sağlık durumuna göre verilecek.

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Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!-5 Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!-6 Galatasaray'da Rafael Leao için tarih belirlendi!-7

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