Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Kazımcan Karataş'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncuyla Başakşehir'in yanı sıra Bundesliga ekiplerinin de ilgilendiği ve genç futbolcunun kiralanmasının gündemde olduğu aktarıldı.
Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili hareketlilik yaşanıyor.
23 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanırken kariyerini daha fazla süre alabileceği bir takımda sürdürmek istediği ifade edildi.
BAŞAKŞEHİR İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kazımcan Karataş için Süper Lig'den Başakşehir'in ilgisinin devam ettiği belirtildi.
İstanbul ekibinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer seçeneğinin gündemde olduğu aktarıldı.
BUNDESLİGA'DAN TALİPLER BULUNUYOR
Kazımcan'a Türkiye'nin yanı sıra Almanya'dan da teklifler olduğu ifade edildi.
Bundesliga ekiplerinin de genç oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray'da beklentilerin gerisinde kaldığı değerlendirilen futbolcunun kariyerine başka bir takımda devam etme ihtimali güçlendi.