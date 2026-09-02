Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor

23 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanırken kariyerini daha fazla süre alabileceği bir takımda sürdürmek istediği ifade edildi.

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili hareketlilik yaşanıyor.

Kazımcan Karataş Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kazımcan Karataş için Süper Lig'den Başakşehir'in ilgisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul ekibinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer seçeneğinin gündemde olduğu aktarıldı.