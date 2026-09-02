CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Kazımcan Karataş'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. 23 yaşındaki oyuncuyla Başakşehir'in yanı sıra Bundesliga ekiplerinin de ilgilendiği ve genç futbolcunun kiralanmasının gündemde olduğu aktarıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili hareketlilik yaşanıyor.

23 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlanırken kariyerini daha fazla süre alabileceği bir takımda sürdürmek istediği ifade edildi.

Kazımcan Karataş Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.Kazımcan Karataş Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kazımcan Karataş için Süper Lig'den Başakşehir'in ilgisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul ekibinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer seçeneğinin gündemde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor-3
BUNDESLİGA'DAN TALİPLER BULUNUYOR

Kazımcan'a Türkiye'nin yanı sıra Almanya'dan da teklifler olduğu ifade edildi.

Bundesliga ekiplerinin de genç oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray'da beklentilerin gerisinde kaldığı değerlendirilen futbolcunun kariyerine başka bir takımda devam etme ihtimali güçlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor-5 Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor-6 Galatasaray'da ayrılık isteği! Süre bulmak istiyor-7
Galatasaray Bitshiabu transferini tamamladı! Genç oyuncu İstanbul'a geldi
SONRAKİ HABER

Galatasaray Bitshiabu transferini tamamladı!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler