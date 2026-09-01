Galatasaray Bitshiabu transferinde sona geldi! Anlaşma tamam
Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için Alman kulübüyle anlaşmaya vardı. Genç savunmacı, sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi.
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için El Chadaille Bitshiabu transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fransız stoperin transferi konusunda Leipzig ile anlaşma sağladı.
Bitshiabu'nun transfer sürecindeki son adım ise sağlık kontrolleri olacak.
Fransız futbolcu, kontrollerden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a davet edildi.
Sürecin tamamlanmasının ardından genç stoperin Galatasaray kadrosuna katılması bekleniyor.
LEIPZIG FORMASIYLA 14 MAÇA ÇIKTI
Kariyerini Almanya'da sürdüren Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 14 resmi maçta görev aldı.
Genç yaşına rağmen üst düzey Avrupa futbolunda deneyim kazanan Fransız savunmacı, stoper bölgesinde görev yapıyor.
Bitshiabu'nun Leipzig ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın Leipzig ile anlaşmaya varmasının ardından transferde imza aşamasına geçildi.
Bitshiabu'nun sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi ve kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.
Transferin sağlık kontrolleri ve imza sürecinin tamamlanmasıyla resmiyet kazanması bekleniyor.