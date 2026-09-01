Galatasaray Bitshiabu transferinde sona geldi! Anlaşma tamam

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için El Chadaille Bitshiabu transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Fransız futbolcu, kontrollerden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a davet edildi.

Bitshiabu Galatasaray ile anlaştı. Bitshiabu'nun transfer sürecindeki son adım ise sağlık kontrolleri olacak.





LEIPZIG FORMASIYLA 14 MAÇA ÇIKTI

Kariyerini Almanya'da sürdüren Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 14 resmi maçta görev aldı.

Genç yaşına rağmen üst düzey Avrupa futbolunda deneyim kazanan Fransız savunmacı, stoper bölgesinde görev yapıyor.

Bitshiabu'nun Leipzig ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.