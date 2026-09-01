Galatasaray'dan Süper Lig'in yıldızı için takas formülü!

Arda Okan Galatasaray'ın gündeminde.



GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖNERDİ

Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç futbolcu için Göztepe'nin beklentisi ise 8 milyon euro seviyesinde.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.