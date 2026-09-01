Galatasaray'dan Süper Lig'in yıldızı için takas formülü!
Galatasaray, Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan için 6 milyon euroluk teklif yaptı. İzmir ekibi 8 milyon euro talep ederken, görüşmelerde para artı takas formülü de gündeme geldi. Renato Nhaga'nın İzmir ekibine önerilmesi planlanıyor.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine aldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için İzmir ekibiyle resmi temas kurarak teklifini iletti.
GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖNERDİ
Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan için Göztepe'ye 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç futbolcu için Göztepe'nin beklentisi ise 8 milyon euro seviyesinde.
İki kulüp arasındaki görüşmelerde bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, transferi doğrudan bonservis ödemesiyle tamamlamanın yanı sıra farklı formülleri de değerlendiriyor.
Göztepe'nin oyuncunun mevcut sözleşmesi nedeniyle pazarlık masasında 8 milyon euroluk bir rakam üzerinde durduğu ifade edildi.
TAKAS FORMÜLÜ MASADA
Görüşmelerde para artı oyuncu takası seçeneği de gündeme geldi.
Galatasaray kadrosunda yer alan Renato Nhaga'nın transfer paketine dahil edilme ihtimali bulunuyor.
İki kulübün, bu formül üzerinden bonservis bedelini aşağı çekebilecek bir anlaşma üzerinde çalışabileceği belirtildi.