Galatasaray Deniz Gül transferini duyurdu!
Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılıların, genç oyuncu için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Deniz Gül, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken hücum hattı için önemli bir hamle yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Porto'da forma giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz kulübüyle anlaşmaya vardı.
Cimbom, milli oyuncunun transferini resmen duyurdu. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
11 MİLYON EURO BONSERVİS
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyla uzun vadeli bir planlama yaptığı ve transferin 5 yıllık sözleşmeyle tamamlanacağı aktarıldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Deniz Gül transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geliyor.
22 yaşındaki futbolcunun saat 14.30 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.
Milli futbolcu, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde Deniz Gül, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.