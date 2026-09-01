Galatasaray Deniz Gül transferini duyurdu!

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken hücum hattı için önemli bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Porto'da forma giyen Deniz Gül'ün transferi konusunda Portekiz kulübüyle anlaşmaya vardı.



Cimbom, milli oyuncunun transferini resmen duyurdu. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Deniz Gül resmen Galatasaray'da!



11 MİLYON EURO BONSERVİS Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyla uzun vadeli bir planlama yaptığı ve transferin 5 yıllık sözleşmeyle tamamlanacağı aktarıldı.