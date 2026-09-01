Galatasaray’dan Kevin Danois için sürpriz transfer hamlesi!
Galatasaray, Auxerre forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Danois için transfer girişiminde bulundu. Sarı-kırmızılılar 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini iletirken, Fransız kulübü genç oyuncu için 35 milyon euro talep ediyor.
Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Auxerre'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Danois için harekete geçti.
Galatasaray'ın genç futbolcunun transferi konusunda Fransız kulübüne sözlü teklif sunduğu ve teklifin 25 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceğini bildirdiği aktarıldı.
İKİ KULÜP ARASINDA 10 MİLYON EUROLUK FARK
Galatasaray ile Auxerre arasındaki görüşmelerde en önemli konu bonservis bedeli oldu.
Sarı-kırmızılıların Danois için ödemeye hazır olduğu rakamın 25 milyon euroya kadar yükseldiği belirtilirken, Auxerre cephesi ise 20 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro talep ediyor.
Böylece tarafların beklentileri arasında 10 milyon euroluk fark bulunuyor.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
İlk temasın ardından Galatasaray'ın Auxerre'den gelecek cevabı beklediği ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, transferde şartların oluşması halinde teklifini yeniden değerlendirebileceği ifade edildi.
OKAN BURUK TRANSFERİ İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Kevin Danois transferine sıcak baktığı ve genç oyuncunun kadroya katılması konusunda yönetimle temas halinde olduğu belirtildi.
Daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Danois, orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.