Galatasaray'ın genç futbolcunun transferi konusunda Fransız kulübüne sözlü teklif sunduğu ve teklifin 25 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceğini bildirdiği aktarıldı.

Kevin Danois Galatasaray'ın gündeminde.

İKİ KULÜP ARASINDA 10 MİLYON EUROLUK FARK

Galatasaray ile Auxerre arasındaki görüşmelerde en önemli konu bonservis bedeli oldu.

Sarı-kırmızılıların Danois için ödemeye hazır olduğu rakamın 25 milyon euroya kadar yükseldiği belirtilirken, Auxerre cephesi ise 20 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro talep ediyor.

Böylece tarafların beklentileri arasında 10 milyon euroluk fark bulunuyor.