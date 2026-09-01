Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Orta sahaya dünya yıldızı





Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Nelsson'un da düzenli forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Danimarkalı savunmacının geçtiğimiz sezon Verona'da kiralık olarak forma giymesinin ardından yeni bir Serie A deneyimine açık olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın orta saha için ilk adayı Camavinga.



GALATASARAY'DAN CAMAVINGA İÇİN PAZARLIK Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan Eduardo Camavinga konusunda ise Real Madrid ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol devinin Fransız orta saha oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelini aşağı çekmesini hedefliyor.