Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Orta sahaya dünya yıldızı
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken Victor Nelsson için Monza ile görüşmelerde sona yaklaşıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. İşte transfer operasyonlarının detayları...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili kararlarını netleştirirken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Savunma hattında Victor Nelsson için yeni bir ayrılık ihtimali ortaya çıkarken, orta saha için Eduardo Camavinga konusunda temasların devam ettiği bildirildi.
NELSSON İÇİN MONZA İLE GÖRÜŞMELER İLERLEDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Victor Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılması gündemde.
Geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Danimarkalı stoper için bu kez Serie A ekiplerinden Monza devreye girdi.
İtalyan gazeteci Luca Cilli'nin aktardığı bilgilere göre Monza, Nelsson transferini tamamlamak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.
Taraflar arasındaki temasların ileri aşamaya geldiği belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği ifade edildi.
Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Nelsson'un da düzenli forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Danimarkalı savunmacının geçtiğimiz sezon Verona'da kiralık olarak forma giymesinin ardından yeni bir Serie A deneyimine açık olduğu belirtildi.
GALATASARAY'DAN CAMAVINGA İÇİN PAZARLIK
Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde bulunan Eduardo Camavinga konusunda ise Real Madrid ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol devinin Fransız orta saha oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelini aşağı çekmesini hedefliyor.
Galatasaray'ın hesabı, Real Madrid'in bonservis beklentisini yaklaşık 35 milyon euro seviyesine indirmesi üzerine kurulu.
Sarı-kırmızılıların transfer döneminin son gününe kadar pazarlıklarını sürdürme kararı aldığı ve oyuncunun mali şartları konusunda önemli bir engel bulunmadığı aktarılıyor.
Transferdeki temel sorun Camavinga'nın kişisel şartlarından ziyade Real Madrid'in bonservis talebi olarak öne çıkıyor.
Fransız futbolcunun önceliğinin Madrid'de kalmak olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olması Galatasaray açısından transfer ihtimalini koruyor.
Jose Mourinho'nun orta saha planlamasında Camavinga'nın vazgeçilmez isimler arasında görülmemesi de Galatasaray'ı umutlandıran gelişmeler arasında yer alıyor.