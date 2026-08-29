Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku! Göztepe maçına Jankat Yılmaz çıktı
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında kaleci Uğurcan Çakır şoku yaşandı. İlk 11'de başlayacağı açıklanan tecrübeli file bekçisinin yerine Jankat Yılmaz sahaya çıktı. Milli file bekçisinin rahatsızlığı nedeniyle mücadelede yer alamadığı öğrenildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken maç öncesinde kaleci Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı. İlk 11'de başlayacağı açıklanan Uğurcan Çakır'ın yerine sarı-kırmızılıların kalesinde Jankat Yılmaz görev aldı.
İLK 11 SON ANDA DEĞİŞTİ
Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması için açıklanan ilk 11'inde Uğurcan Çakır yer aldı. Ancak maç öncesinde yapılan değişiklikle tecrübeli kalecinin yerine Jankat Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.
KALE JANKAT YILMAZ'IN
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına kalede Jankat Yılmaz ile başladı. Uğurcan Çakır ise ilk 11'den çıkarıldı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, rahatsızlığı nedeniyle maça ilk 11'de başlamadı. Deneyimli kalecinin yerine Jankat Yılmaz maça başladı.