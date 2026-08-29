Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku! Göztepe maçına Jankat Yılmaz çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelirken maç öncesinde kaleci Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı. İlk 11'de başlayacağı açıklanan Uğurcan Çakır'ın yerine sarı-kırmızılıların kalesinde Jankat Yılmaz görev aldı.

Uğurcan Çakır maç kadrosundan çıkarıldı

İLK 11 SON ANDA DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın Göztepe karşılaşması için açıklanan ilk 11'inde Uğurcan Çakır yer aldı. Ancak maç öncesinde yapılan değişiklikle tecrübeli kalecinin yerine Jankat Yılmaz ilk 11'e dahil edildi.