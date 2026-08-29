Galatasaray'a Milan'dan 2. transfer! Rafael Leao sonrası Youssouf Fofana

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao görüşmeleri sırasında Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı da gündemine aldı.

Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile resmi görüşmelere başladı. Portekizli yıldız, transfer görüşmelerinin ardından bugün İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Youssouf Fofana'yı orta saha rotasyonuna dahil etmek amacında

GALATASARAY FOFANA İÇİN BİLGİ İSTEDİ

Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao transferi için Milan ile yapılan görüşmeler sırasında Youssouf Fofana'nın durumunu da gündeme getirdi. Galatasaray, 27 yaşındaki Fransız orta sahanın durumu ve transfer seçenekleri hakkında bilgi aldı.