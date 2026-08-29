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Galatasaray'a Milan'dan 2. transfer! Rafael Leao sonrası Youssouf Fofana

Rafael Leao'nun transferi için Milan ile resmi görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibinden bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Fransız orta saha Youssouf Fofana'nın durumu hakkında bilgi istedi.

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Galatasaray'a Milan'dan 2. transfer! Rafael Leao sonrası Youssouf Fofana

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao görüşmeleri sırasında Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı da gündemine aldı.

Galatasaray, Rafael Leao sonrası Youssouf Fofana'nın transferi için uğraşıyorGalatasaray, Rafael Leao sonrası Youssouf Fofana'nın transferi için uğraşıyor

LEAO İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile resmi görüşmelere başladı. Portekizli yıldız, transfer görüşmelerinin ardından bugün İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Youssouf Fofana'yı orta saha rotasyonuna dahil etmek amacındaGalatasaray, Youssouf Fofana'yı orta saha rotasyonuna dahil etmek amacında

GALATASARAY FOFANA İÇİN BİLGİ İSTEDİ

Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao transferi için Milan ile yapılan görüşmeler sırasında Youssouf Fofana'nın durumunu da gündeme getirdi. Galatasaray, 27 yaşındaki Fransız orta sahanın durumu ve transfer seçenekleri hakkında bilgi aldı.

Youssouf Fofana Milan'da forma giyiyorYoussouf Fofana Milan'da forma giyiyor

FOFANA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Milan'dan kiralık olarak ayrılabilecek Youssouf Fofana, Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Fransız futbolcuyu transfer seçenekleri arasında değerlendiriyor.

Youssouf Fofana Fransa Milli Takımı oyuncusuYoussouf Fofana Fransa Milli Takımı oyuncusu

BU SEZON SÜRE BULAMADI

Youssouf Fofana, bu sezon Milan'ın oynadığı 2 resmi karşılaşmada da forma giymedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'daki geleceği, transfer döneminin son bölümünde gündemdeki yerini koruyor.

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Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray

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