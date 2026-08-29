Galatasaray'a Milan'dan 2. transfer! Rafael Leao sonrası Youssouf Fofana
Rafael Leao'nun transferi için Milan ile resmi görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibinden bir futbolcuyu daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Fransız orta saha Youssouf Fofana'nın durumu hakkında bilgi istedi.
Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao görüşmeleri sırasında Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı da gündemine aldı.
LEAO İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile resmi görüşmelere başladı. Portekizli yıldız, transfer görüşmelerinin ardından bugün İstanbul'a geldi.
GALATASARAY FOFANA İÇİN BİLGİ İSTEDİ
Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao transferi için Milan ile yapılan görüşmeler sırasında Youssouf Fofana'nın durumunu da gündeme getirdi. Galatasaray, 27 yaşındaki Fransız orta sahanın durumu ve transfer seçenekleri hakkında bilgi aldı.
FOFANA GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Milan'dan kiralık olarak ayrılabilecek Youssouf Fofana, Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaşıyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Fransız futbolcuyu transfer seçenekleri arasında değerlendiriyor.
BU SEZON SÜRE BULAMADI
Youssouf Fofana, bu sezon Milan'ın oynadığı 2 resmi karşılaşmada da forma giymedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'daki geleceği, transfer döneminin son bölümünde gündemdeki yerini koruyor.