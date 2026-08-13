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Galatasaray'dan Frattesi için yeni teklif! Inter Lazio için bekletiyor

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce transferi için girişimde bulunduğu Davide Frattesi'yi yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Inter'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu, İtalyan kulübünün ise Lazio'nun önerisini de değerlendireceği belirtildi.

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Galatasaray'dan Frattesi için yeni teklif! Inter Lazio için bekletiyor

Galatasaray, hücum hattının yanı sıra orta sahasını da güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezonun başında da kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Davide Frattesi için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda 26 yaşındaki oyuncuyla ve kulübü Inter ile temas kurulduğu belirtildi.

Davide FrattesiDavide Frattesi
INTER'DEN LAZIO KARARI

Galatasaray'ın Inter ile yapılan görüşmede Frattesi için satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerdiği ifade edildi.

İtalyan kulübünün ise Lazio'nun da oyuncu için yapacağı teklifi görmek istediği ve başkent ekibinin önerisinin ardından Galatasaray'a kararını ileteceği aktarıldı.

Davide FrattesiDavide Frattesi
Sarı-kırmızılıların Frattesi için 6 milyon euro kiralama bedeli ve 14 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Transfermarkt verilerine göre İtalyan orta sahanın güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.

Davide FrattesiDavide Frattesi
FRATTESI İÇİN YENİ BİR SAYFA

Galatasaray'a transfer olması halinde Frattesi, kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkacak.

26 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar yalnızca İtalya'daki kulüplerde forma giydi.

Sassuolo'nun ardından Inter'e transfer olan Frattesi, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

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