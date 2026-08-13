Galatasaray'dan Frattesi için yeni teklif! Inter Lazio için bekletiyor

Galatasaray, hücum hattının yanı sıra orta sahasını da güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezonun başında da kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Davide Frattesi için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda 26 yaşındaki oyuncuyla ve kulübü Inter ile temas kurulduğu belirtildi.

Davide Frattesi

INTER'DEN LAZIO KARARI Galatasaray'ın Inter ile yapılan görüşmede Frattesi için satın alma opsiyonlu kiralama formülü önerdiği ifade edildi. İtalyan kulübünün ise Lazio'nun da oyuncu için yapacağı teklifi görmek istediği ve başkent ekibinin önerisinin ardından Galatasaray'a kararını ileteceği aktarıldı.