Galatasaray'a Rodrigo Mora transferinde şok! Roma anlaştı
Galatasaray'ın Porto forması giyen Rodrigo Mora için hazırladığı 10+40 milyon euroluk transfer paketine Roma'dan karşı hamle geldi. İtalyan ekibinin 7+43 milyon euroluk teklifle Portekiz kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve transferi tamamlamaya yaklaştığı belirtildi.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rodrigo Mora için yarış kızıştı.
Porto'nun 19 yaşındaki Portekizli oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların ardından Roma da transfer için devreye girdi.
Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi, genç futbolcunun transferinde önemli aşama kaydetti ve Porto ile anlaşmaya vardı.
GALATASARAY'IN PLANI 10+40 MİLYON EURO
Galatasaray, 10 numara pozisyonunu güçlendirmek için Rodrigo Mora'yı transfer listesine almıştı.
Sarı-kırmızılıların Porto'ya 10 milyon euro kiralama bedeli ve 40 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Bu paketle transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'ın, Roma'nın son hamlesinin ardından yarışta dezavantajlı konuma düştüğü aktarıldı.
ROMA'DAN 7+43 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sky Italia'nın haberine göre Roma, Rodrigo Mora için Porto'ya 7 milyon euro kiralama bedeli ve 43 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti.
İki kulübün bu şartlar üzerinden anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Roma'nın teklifini Galatasaray'ın paketinden farklılaştıran nokta ise satın alma opsiyonunun belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek olması.
ZORUNLU SATIN ALMA İÇİN İKİ ŞART
Roma'nın teklifindeki maddeye göre 43 milyon euroluk satın alma opsiyonu, İtalyan ekibinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması ve Rodrigo Mora'nın sözleşmede belirlenen sayıda karşılaşmada forma giymesi durumunda zorunlu hale gelecek.
Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde Roma'nın oyuncunun bonservisini 43 milyon euro karşılığında alması gerekecek.