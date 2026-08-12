Galatasaray'a Rodrigo Mora transferinde şok! Roma anlaştı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rodrigo Mora için yarış kızıştı. Porto'nun 19 yaşındaki Portekizli oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların ardından Roma da transfer için devreye girdi. Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi, genç futbolcunun transferinde önemli aşama kaydetti ve Porto ile anlaşmaya vardı.

Rodrigo Mora

GALATASARAY'IN PLANI 10+40 MİLYON EURO Galatasaray, 10 numara pozisyonunu güçlendirmek için Rodrigo Mora'yı transfer listesine almıştı. Sarı-kırmızılıların Porto'ya 10 milyon euro kiralama bedeli ve 40 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Bu paketle transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'ın, Roma'nın son hamlesinin ardından yarışta dezavantajlı konuma düştüğü aktarıldı.