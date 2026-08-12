Galatasaray'da transfer için tarih belirlendi!

Özbek, yeni transferlerin söz konusu karşılaşmaya kadar takıma katılarak uyum sürecine başlamasını hedefliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimde Başkan Dursun Özbek'in, transfer komitesinden kadrodaki eksiklerin 21 Ağustos'ta oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar giderilmesini istediği öğrenildi.

Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen adaylarla ilgili temasların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Başkan Özbek'in talimatının ardından Galatasaray yönetimi ve transfer komitesi, öncelikli mevkiler için yürütülen görüşmelere ağırlık verdi.

Dursun Özbek

Transfer komitesi, oyuncuların kulüpleriyle bonservis şartları konusunda pazarlıklarını sürdürürken, futbolcuların sözleşme koşullarıyla ilgili görüşmeler de devam ediyor.

Yönetimin önceliği, kadronun ihtiyaç duyduğu bölgelerdeki takviyeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.