Galatasaray'da transfer için tarih belirlendi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer komitesine kadrodaki eksiklerin 21 Ağustos'ta oynanacak Erzurumspor maçına kadar giderilmesi talimatını verdi. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda belirlenen oyuncular için görüşmeleri hızlandırdı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-kırmızılı yönetimde Başkan Dursun Özbek'in, transfer komitesinden kadrodaki eksiklerin 21 Ağustos'ta oynanacak Erzurumspor karşılaşmasına kadar giderilmesini istediği öğrenildi.
Özbek, yeni transferlerin söz konusu karşılaşmaya kadar takıma katılarak uyum sürecine başlamasını hedefliyor.
YÖNETİMDEN TRANSFER MESAİSİ
Başkan Özbek'in talimatının ardından Galatasaray yönetimi ve transfer komitesi, öncelikli mevkiler için yürütülen görüşmelere ağırlık verdi.
Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda belirlenen adaylarla ilgili temasların yoğunlaştırıldığı belirtildi.
Transfer komitesi, oyuncuların kulüpleriyle bonservis şartları konusunda pazarlıklarını sürdürürken, futbolcuların sözleşme koşullarıyla ilgili görüşmeler de devam ediyor.
Yönetimin önceliği, kadronun ihtiyaç duyduğu bölgelerdeki takviyeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamak.
SON PÜRÜZLER ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Galatasaray yönetimi, Erzurumspor karşılaşmasına kadar kalan süreçte belirlenen oyuncuların transferlerinde son aşamaya gelmeyi amaçlıyor.
Kulüpler arasındaki bonservis görüşmeleri ve oyuncularla yapılacak sözleşme şartlarının netleştirilmesi için temaslar sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer komitesinin önündeki takvim 21 Ağustos'taki Erzurumspor maçı olarak belirlenirken, bu tarihe kadar kadrodaki eksiklerin mümkün olduğunca tamamlanması planlanıyor.
Transfer görüşmelerindeki gelişmelere göre Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yeni oyuncularla ilgili resmi açıklamalar yapması bekleniyor.