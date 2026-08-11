Galatasaray'ın yıldız transferine Roma engeli! İşte o teklif
Galatasaray, 10 numara transferinde Rodrigo Mora için Porto ile görüşmelerini sürdürürken Roma'nın devreye girmesiyle zorlu bir sürece girdi. Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro kiralama bedeli ve 40 milyon euroya kadar satın alma opsiyonu önerirken Roma'nın 25 milyon euro peşin ödeme içeren teklifi öne çıktı.
Galatasaray'da 10 numara transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli tercihi olan Rodrigo Mora için yönetim, Porto ile opsiyonlu kiralama formülü üzerinden temas kurdu.
Ancak transferde Roma'nın da ciddi şekilde devreye girmesi, sarı-kırmızılılar açısından süreci daha zorlu hale getirdi.
ROMA'DAN 25 MİLYON EURO PEŞİN TEKLİF
Galatasaray'ın Mora için Porto'ya sunduğu formülde 10 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra yaklaşık 40 milyon euroyu bulan satın alma opsiyonu bulunuyor.
Transferde Portekizli menajer Jorge Mendes'in de Galatasaray adına devrede olduğu biliniyor.
Roma ise ilk aşamada Galatasaray'a benzer şekilde opsiyonlu kiralama modeliyle Porto'nun kapısını çaldı.
Ancak İtalyan basınında yer alan bilgilere göre başkent ekibi son aşamada teklifini değiştirdi.
Roma'nın yeni önerisinin 25 milyon euro peşin ödeme ve kalan 25 milyon euronun 2027 yılının sonunda ödenmesi şeklinde olduğu aktarıldı.
BATRAKOV İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir diğer isim olan Aleksey Batrakov için de görüşmeler tamamen sona ermiş değil.
Lokomotiv Moskova cephesinden önceki gün Rus basını üzerinden oyuncuyu satmayı düşünmedikleri yönünde mesaj verilmesine rağmen kulüpler arasındaki temasların devam ettiği belirtiliyor.
Galatasaray'da yönetim Batrakov için daha önce Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmuştu.
Rus kulübünün oyuncuyu elinde tutma yönündeki açıklamasına rağmen görüşmeleri sürdürmesi, transfer konusunda pazarlık kapısının açık olduğunu gösteriyor.
YÖNETİMİN ÖNÜNDE İKİ ZORLU DOSYA
Sarı-kırmızılılar, Mora ve Batrakov için yürüttüğü görüşmelerde hem yüksek bonservis talepleriyle hem de rakip kulüplerin teklifleriyle karşı karşıya.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı tek oyuncunun Lesley Ugochukwu olması da 10 numara transferini yönetim açısından öncelikli hale getiriyor.