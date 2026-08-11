Rodrigo Mora

BATRAKOV İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir diğer isim olan Aleksey Batrakov için de görüşmeler tamamen sona ermiş değil. Lokomotiv Moskova cephesinden önceki gün Rus basını üzerinden oyuncuyu satmayı düşünmedikleri yönünde mesaj verilmesine rağmen kulüpler arasındaki temasların devam ettiği belirtiliyor.

Aleksey Batrakov

Galatasaray'da yönetim Batrakov için daha önce Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmuştu. Rus kulübünün oyuncuyu elinde tutma yönündeki açıklamasına rağmen görüşmeleri sürdürmesi, transfer konusunda pazarlık kapısının açık olduğunu gösteriyor.