Barış Alper Yılmaz için 41 milyon euro yetmedi! Galatasaray rakamı açıkladı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için Premier Lig'den gelen ilgiyi değerlendirirken bonservis beklentisini netleştirdi. Everton'ın 41 milyon euroluk teklifinin ardından Tottenham da milli futbolcunun peşine düşerken, sarı-kırmızılı yönetim 50 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.
Şampiyon kadrosunu koruyarak kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Avrupa kulüplerinin oyuncularına yönelik ilgisi devam ediyor.
Victor Osimhen'in geleceğinin yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın durumu da transfer döneminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
PREMİER LİG'DEN İKİNCİ TALİP
Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifine yönetimin izin vermemesi nedeniyle takımdan ayrılmayan Barış Alper Yılmaz için bu kez Premier Lig kulüpleri devrede.
Everton'ın milli futbolcu için yaklaşık 41 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı belirtilirken, Tottenham da oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.
50 MİLYON EURO SINIRI
Galatasaray yönetimi, Barış Alper'i elinden çıkarmak istemiyor. Ancak milli futbolcunun kariyerine Premier Lig'de devam etmek istemesi halinde transferine engel olunmayacağı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu durumda bonservis bedelini en az 50 milyon euro olarak belirledi.
Galatasaray'ın Barış Alper'in bir sonraki satışından eski kulübü Keçiörengücü'ne yüzde 20 pay ödeyecek olması da bonservis beklentisinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.
Bu nedenle yönetimin 50 milyon euroluk rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmayacağı belirtiliyor.