Barış Alper Yılmaz için 41 milyon euro yetmedi! Galatasaray rakamı açıkladı

Barış Alper Yılmaz

PREMİER LİG'DEN İKİNCİ TALİP

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifine yönetimin izin vermemesi nedeniyle takımdan ayrılmayan Barış Alper Yılmaz için bu kez Premier Lig kulüpleri devrede.

Everton'ın milli futbolcu için yaklaşık 41 milyon euro seviyesinde teklif yaptığı belirtilirken, Tottenham da oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.