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Galatasaray Eren Dinkçi'yi istiyor! Transferde kritik engel

Galatasaray, sağ kanat rotasyonunu güçlendirmek için Freiburg forması giyen Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Alman kulübünün bonservis talebini karşılamaya hazır olsa da 24 yaşındaki oyuncunun forma rekabeti konusundaki çekinceleri transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

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Galatasaray Eren Dinkçi'yi istiyor! Transferde kritik engel

Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosuna yerli bir sağ kanat oyuncusu katmak için Eren Dinkçi'yi radarına aldı.

Bonservisi SC Freiburg'da bulunan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin transfer şartlarını zorladığı ve oyuncuyu kadroya katmak konusunda mali açıdan geri adım atmaya hazır olmadığı belirtildi.

Eren DinkçiEren Dinkçi
GALATASARAY BONSERVİSİ ÖDEMEYE HAZIR

Galatasaray'ın Eren Dinkçi transferini tamamlamak için Freiburg'un talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu konuda gerekli ekonomik şartları oluşturduğu belirtilirken, transferin önündeki temel problemin kulüpler arasındaki görüşmelerden ziyade oyuncunun kariyer planlaması olduğu ifade edildi.

Dinkçi'nin Galatasaray'a transfer olması halinde sağ kanatta ciddi bir forma rekabetiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi. Bu durumun oyuncunun transfer kararında belirleyici olduğu kaydedildi.

Eren DinkçiEren Dinkçi
EREN DİNKÇİ FORMA SÜRESİNDEN ENDİŞELİ

Galatasaray'ın sağ kanat rotasyonunda Leroy Sane ve Yunus Akgün'ün bulunması, Eren Dinkçi'nin transfer konusunda çekimser kalmasına neden oldu. 24 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulamayabileceğini düşündüğü ve bu nedenle kariyerine Bundesliga'da devam etmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın mali şartları karşılamaya hazır olmasına rağmen oyuncunun bu konudaki tereddüdü nedeniyle görüşmelerin henüz tamamlanamadığı aktarıldı.

Eren DinkçiEren Dinkçi
WERDER BREMEN VE HANSA DA DEVREDE

Eren Dinkçi için Almanya'dan da teklifler geldiği öğrenildi. Werder Bremen ve Hansa'nın, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Freiburg ile transfer şartlarını görüştüğü belirtildi.

Werder Bremen'in Eren Dinkçi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, Freiburg'un ise olası kiralama anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu eklenmesini talep ettiği ifade edildi.

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