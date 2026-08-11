Galatasaray Eren Dinkçi'yi istiyor! Transferde kritik engel

Bonservisi SC Freiburg'da bulunan 24 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin transfer şartlarını zorladığı ve oyuncuyu kadroya katmak konusunda mali açıdan geri adım atmaya hazır olmadığı belirtildi.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken kadrosuna yerli bir sağ kanat oyuncusu katmak için Eren Dinkçi'yi radarına aldı.

Dinkçi'nin Galatasaray'a transfer olması halinde sağ kanatta ciddi bir forma rekabetiyle karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi. Bu durumun oyuncunun transfer kararında belirleyici olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın Eren Dinkçi transferini tamamlamak için Freiburg'un talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya hazır olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu konuda gerekli ekonomik şartları oluşturduğu belirtilirken, transferin önündeki temel problemin kulüpler arasındaki görüşmelerden ziyade oyuncunun kariyer planlaması olduğu ifade edildi.

Eren Dinkçi

EREN DİNKÇİ FORMA SÜRESİNDEN ENDİŞELİ

Galatasaray'ın sağ kanat rotasyonunda Leroy Sane ve Yunus Akgün'ün bulunması, Eren Dinkçi'nin transfer konusunda çekimser kalmasına neden oldu. 24 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulamayabileceğini düşündüğü ve bu nedenle kariyerine Bundesliga'da devam etmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın mali şartları karşılamaya hazır olmasına rağmen oyuncunun bu konudaki tereddüdü nedeniyle görüşmelerin henüz tamamlanamadığı aktarıldı.