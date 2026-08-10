Galatasaray'dan Osimhen için net karar: Görüşme yapılmayacak

Manchester United, Tottenham ve Barcelona'nın ardından Atletico Madrid de Nijeryalı golcü için harekete geçti.

Yönetimin yalnızca kulüplerden gelecek resmi teklifleri değil, menajerler aracılığıyla iletilecek önerileri de değerlendirmeyeceği öğrenildi.

Victor Osimhen

PLANLAMANIN MERKEZİNDE

Sezon başında Osimhen için 120-140 milyon Euro seviyesinde astronomik bir teklif gelmesi halinde durumun değerlendirilebileceği konuşuluyordu.

Ancak gelinen noktada bu ihtimal de rafa kaldırıldı. Teknik heyet ve yönetim, Osimhen'i hem Süper Lig'deki hedeflerin hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki planlamanın merkezinde görüyor.