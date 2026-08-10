Galatasaray'dan Osimhen için net karar: Görüşme yapılmayacak
Galatasaray, son iki şampiyonlukta önemli rol oynayan Victor Osimhen için transfer döneminin kalan bölümünde gelecek teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı yıldızı sezon planlamasının merkezinde tutacak.
Galatasaray'ın tarihi bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisi sürüyor.
Manchester United, Tottenham ve Barcelona'nın ardından Atletico Madrid de Nijeryalı golcü için harekete geçti.
Ancak sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcunun geleceği konusunda kararını verdi.
GALATASARAY KAPILARI KAPATTI
Transfer döneminin kalan bölümünde Osimhen için gelecek tekliflerin gündeme alınmaması kararlaştırıldı.
Yönetimin yalnızca kulüplerden gelecek resmi teklifleri değil, menajerler aracılığıyla iletilecek önerileri de değerlendirmeyeceği öğrenildi.
Böylece Osimhen'in takımda kalması konusunda Galatasaray cephesindeki yaklaşım netleşti.
PLANLAMANIN MERKEZİNDE
Sezon başında Osimhen için 120-140 milyon Euro seviyesinde astronomik bir teklif gelmesi halinde durumun değerlendirilebileceği konuşuluyordu.
Ancak gelinen noktada bu ihtimal de rafa kaldırıldı. Teknik heyet ve yönetim, Osimhen'i hem Süper Lig'deki hedeflerin hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki planlamanın merkezinde görüyor.
Galatasaray yönetimi, transfer döneminin sonuna kadar Osimhen için rakamdan bağımsız şekilde herhangi bir görüşme gerçekleştirmeyecek.
Sarı-kırmızılıların mevcut planında Nijeryalı yıldızın takımda kalması ve yeni sezonda hücum hattının en önemli parçalarından biri olması yer alıyor.
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