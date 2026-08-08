Galatasaray'dan Renato Nhaga'ya transfer yasağı geldi! Süper Lig'e yok
Galatasaray, genç oyuncusu Renato Nhaga'nın gelişimini sürdürmesi için kiralık formülünü devreye aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ekiplerinden birine gönderilmesine izin vermeyecek. Nhaga için yalnızca yurt dışından gelecek teklifler değerlendirilecek.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga'nın yeni sezondaki planlamasını belirledi.
18 yaşındaki futbolcunun yüksek potansiyeli nedeniyle takımda tutulması gündeme gelse de kadrodaki oyuncu sayısı ve düzenli forma şansı göz önünde bulundurularak kiralık gönderilmesi seçeneği öne çıktı.
SÜPER LİG'DEN GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK
Sarı-kırmızılı yönetimin Nhaga konusunda en önemli kriteri ise oyuncunun hangi takımda forma giyeceği olacak.
Galatasaray, genç futbolcunun Süper Lig'de başka bir kulübe kiralanmasına sıcak bakmıyor. Yönetim, doğrudan rakip konumundaki takımlardan birinde forma giymesinin yerine kariyerine yurt dışında devam etmesini tercih ediyor.
Bu nedenle Nhaga için Türkiye'den gelebilecek kiralama tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.
Galatasaray'ın planı, genç oyuncunun farklı bir futbol ortamında düzenli süre almasını ve gelişimini sürdürmesini sağlamak.
AVRUPA'DAN TALİPLER VAR
Renato Nhaga için Avrupa kulüplerinin ilgisi de Galatasaray'ın planını destekliyor.
Portekiz temsilcisi Alverca'nın genç futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında öne çıktığı ifade edilirken, Avrupa'dan bazı ekiplerin de oyuncunun durumuyla ilgili temas kurmaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray teknik heyetinin de Nhaga'nın düzenli forma giyebileceği bir Avrupa ligine kiralanmasına onay verdiği belirtildi.
Böylece 18 yaşındaki futbolcunun sezon boyunca daha fazla maç deneyimi kazanması ve Galatasaray'a daha hazır şekilde dönmesi hedefleniyor.