18 yaşındaki futbolcunun yüksek potansiyeli nedeniyle takımda tutulması gündeme gelse de kadrodaki oyuncu sayısı ve düzenli forma şansı göz önünde bulundurularak kiralık gönderilmesi seçeneği öne çıktı.

Renato Nhaga

SÜPER LİG'DEN GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Sarı-kırmızılı yönetimin Nhaga konusunda en önemli kriteri ise oyuncunun hangi takımda forma giyeceği olacak.

Galatasaray, genç futbolcunun Süper Lig'de başka bir kulübe kiralanmasına sıcak bakmıyor. Yönetim, doğrudan rakip konumundaki takımlardan birinde forma giymesinin yerine kariyerine yurt dışında devam etmesini tercih ediyor.