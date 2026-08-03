Galatasaray'da Aleksey Batrakov bilmecesi! Kulüpten yalanlama geldi
Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı belirtilirken, Rus kulübünden gelen açıklama transfer iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Rusya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
Hücum hattında farklı alternatifler oluşturmayı hedefleyen Galatasaray'ın genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
LOKOMOTİV'DEN FARKLI AÇIKLAMA
Transfer iddialarına rağmen Lokomotiv Moskova cephesinden gelen açıklama dikkat çekti. Kulüp yetkilileri, Rus basınına yaptıkları değerlendirmede Galatasaray'ın Aleksey Batrakov için resmi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Bu açıklama, transfer süreciyle ilgili farklı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
Galatasaray cephesine yakın kaynaklar ise sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini ve oyuncuya ilgi duyduğunu aktardı. Yönetimin transferde aceleci davranmayacağı, hem futbolcunun hem de Lokomotiv Moskova'nın beklentilerini değerlendirdikten sonra resmi adım atacağı öğrenildi.
RAKAMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Geride kalan sezonda Lokomotiv Moskova formasıyla 36 resmi karşılaşmada görev yapan Aleksey Batrakov, hücum performansıyla öne çıktı.
Genç 10 numara, bu süreçte 17 gol kaydederken takım arkadaşlarına 12 gol pası verdi. Toplam 29 gole doğrudan katkı sağlayan Rus futbolcu, Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği isimler arasında gösteriliyor.
Galatasaray'ın da transfer sürecinde oyuncunun ve kulübünün yaklaşımına göre yol haritasını belirlemesi bekleniyor.