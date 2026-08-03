Galatasaray'da Aleksey Batrakov bilmecesi! Kulüpten yalanlama geldi

Aleksey Batrakov

LOKOMOTİV'DEN FARKLI AÇIKLAMA

Transfer iddialarına rağmen Lokomotiv Moskova cephesinden gelen açıklama dikkat çekti. Kulüp yetkilileri, Rus basınına yaptıkları değerlendirmede Galatasaray'ın Aleksey Batrakov için resmi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Bu açıklama, transfer süreciyle ilgili farklı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Galatasaray cephesine yakın kaynaklar ise sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu takip ettiğini ve oyuncuya ilgi duyduğunu aktardı. Yönetimin transferde aceleci davranmayacağı, hem futbolcunun hem de Lokomotiv Moskova'nın beklentilerini değerlendirdikten sonra resmi adım atacağı öğrenildi.