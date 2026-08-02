6 gol var kazanan yok! Galatasaray - Rennes: 3-3
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta Rennes ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Okan Buruk ve öğrencileri son hazırlık karşılaşmasında Villarreal ile kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, RAMS Park'ta Fransa temsilcisi Rennes ile İstanbul'da karşılaştı. Cimbom sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Lesley Ugochukwu, Leroy Sané, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
90+4'TE BERABERLİK
Mücadelede gol perdesini 18'inci dakikada Victor Osimhen açtı. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda gelen topu kafayla ağlara gönderen Nijeryalı yıldız, takımını öne geçirdi. 27'de Mahdi Camara'nın asistinde Esteban Lepaul skoru eşitledi. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Leroy Sané'nin yaptığı asist sonrası Gabriel Sara bu kez golü atan isim oldu ve Aslan 49. dakikada yeniden öne geçti. Fakat Rennes yine kısa süre içinde cevap verdi ve Lepaul skoru ikinci kez dengeledi. 58'de beraberliği getiren Estéban Lepaul, 61. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve Rennes'i 3-2 öne geçirdi. 90+4'te kazanılan penaltıda hata yapmayan Barış Alper Yılmaz, skoru 3-3 olarak tayin etti.
SON RAKİP VILLARREAL
Rennes ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, 14 Ağustos'ta oynayacağı Çorum FK maçı öncesi son sınavını 8 Ağustos'ta Villarreal karşısında verecek.