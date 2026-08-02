6 gol var kazanan yok! Galatasaray - Rennes: 3-3

Victor Osimhen

90+4'TE BERABERLİK

Mücadelede gol perdesini 18'inci dakikada Victor Osimhen açtı. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda gelen topu kafayla ağlara gönderen Nijeryalı yıldız, takımını öne geçirdi. 27'de Mahdi Camara'nın asistinde Esteban Lepaul skoru eşitledi. İlk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Leroy Sané'nin yaptığı asist sonrası Gabriel Sara bu kez golü atan isim oldu ve Aslan 49. dakikada yeniden öne geçti. Fakat Rennes yine kısa süre içinde cevap verdi ve Lepaul skoru ikinci kez dengeledi. 58'de beraberliği getiren Estéban Lepaul, 61. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve Rennes'i 3-2 öne geçirdi. 90+4'te kazanılan penaltıda hata yapmayan Barış Alper Yılmaz, skoru 3-3 olarak tayin etti.