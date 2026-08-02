Galatasaray'ın Rennes maçında flaş tepki: Dursun Özbek, transferler nerede?

Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerden yönetime transfer tepkisi geldi. Taraftarların bir bölümü, maç başlamadan önce Başkan Dursun Özbek'e yönelik tezahürat yaptı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki temkinli tutumu, tribünlerde memnuniyetsizlik yarattı. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar yalnızca Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katması protestonun temel nedeni oldu.