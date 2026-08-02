Galatasaray'ın Rennes maçında flaş tepki: Dursun Özbek, transferler nerede?
Galatasaray’ın Rennes ile oynadığı hazırlık karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerden Başkan Dursun Özbek’e transfer tepkisi yükseldi. Taraftarlar, “Dursun Özbek, transfer nerede?” tezahüratı yaptı.
Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı hazırlık karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerden yönetime transfer tepkisi geldi. Taraftarların bir bölümü, maç başlamadan önce Başkan Dursun Özbek'e yönelik tezahürat yaptı.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki temkinli tutumu, tribünlerde memnuniyetsizlik yarattı. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar yalnızca Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katması protestonun temel nedeni oldu.
"DURSUN ÖZBEK, TRANSFER NEREDE?"
Rennes karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerden "Dursun Özbek, transfer nerede?" tezahüratı yükseldi. Taraftarlar bu sözlerle Galatasaray yönetimine kadrodaki eksik bölgeler için transferlerin hızlandırılması yönünde mesaj verdi.
Protesto, karşılaşma başlamadan önce gerçekleşti. Tribünler yeni sezon öncesinde daha güçlü bir kadro kurulması yönündeki beklentilerini doğrudan Başkan Dursun Özbek'e yöneltti.
TEK TAKVİYE UGOCHUKWU
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar, orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bu transferin ardından yeni bir imzanın gelmemesi, taraftarların sabırsızlığını artırdı. Rennes maçındaki tezahüratlar, tribünlerin transfer çalışmalarının hızlandırılmasını istediğini ortaya koydu.