Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a transfer için söz: Yardımcı olacağız

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig kulüplerinden Everton'un milli futbolcuya resmen talip olduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinden yetkililerin önceki gün İstanbul'a gelerek hem Galatasaray hem de Barış Alper Yılmaz'ın menajeriyle görüştüğü belirtiliyor. Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'nin satışı konusunda bir Suudi Arabistan kulübüyle masaya oturan Everton'un Barış Alper Yılmaz için bonuslarla 40 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise yüzde 20'lik Keçiörengücü payı nedeniyle rakamı 50 milyon euro seviyesine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Barış Alper'i Suudi Arabistan'a satmayı kabul etmeyen ve milli futbolcuyla ciddi bir kriz yaşayan Başkan Dursun Özbek'in bu kez, "Eğer gitmek istersen sana kolaylık göstereceğiz" diye konuştuğu gelen bilgiler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN