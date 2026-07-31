Okan Buruk'tan yönetime 10 numara baskısı! Acil mesajı verdi

Hazırlık karşılaşmalarında ortaya konan performans da eleştirileri beraberinde getirirken teknik direktör Okan Buruk, özellikle hücum hattının merkezine yapılacak takviyeyi öncelikli konu olarak görüyor.

Son dört sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde beklenen hamleleri henüz gerçekleştiremedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Çok iyi bir 10 numara alacağız" ifadelerini kullanan Okan Buruk'un, bu transfer konusunda yönetimle bir kez daha görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala söz konusu bölgeye yapılacak takviyenin daha fazla gecikmemesini istediği belirtildi.

Okan Buruk

GÜNDEMDE PEK ÇOK İSİM VAR

Galatasaray'ın 10 numara arayışında bugüne kadar Bernardo Silva, Can Uzun, Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Julio Enciso gibi birçok isim gündeme geldi. Ancak bu oyuncularla ilgili resmi bir sonuca ulaşılamadı.

Yönetim ile teknik heyet arasındaki görüşmede Okan Buruk'un, "Artık harekete geçelim" diyerek sürecin hızlandırılmasını talep ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise lig başlamadan önce hücum hattına liderlik edecek bir 10 numarayı kadroya katmak için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

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