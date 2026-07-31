Galatasaray yedek forvet için rotayı Danimarka'ya çevirdi! Franculino Dju hedefte

Galatasaray'da transfer çalışmaları yalnızca 10 numara arayışıyla sınırlı kalmadı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'ye alternatif oluşturacak bir santrfor için de temaslarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 2004 doğumlu futbolcu, 22 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Ayrıca +4 yabancı oyuncu kontenjanına uygun olması da Galatasaray'ın transfer planlamasında önemli avantajlardan biri olarak görülüyor.

İzleme raporlarının olumlu çıkmasının ardından Galatasaray yönetimi, Franculino Dju transferi için Midtjylland ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. 1.86 boyundaki santrfor, fizik gücü ve golcü kimliğiyle teknik heyetin beğenisini kazanırken, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında yer alıyor.

Franculino Dju

REKABET BÜYÜYOR, BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Franculino Dju için daha önce Beşiktaş da girişimde bulunmuş ancak Midtjylland'ın 20 milyon euro seviyesindeki bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Danimarka temsilcisinin başarılı golcü için bugün ise yaklaşık 30 milyon euro değer biçtiği belirtiliyor.

Galatasaray'da forma giyen Renato Nhaga'nın da milli takım arkadaşı Franculino Dju hakkında yönetime olumlu referans verdiği öğrenildi. Oyuncuya Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan bir kulübün 25 milyon euroluk teklif yaptığı, ancak Midtjylland'ın bu önerileri kabul etmediği ifade edilirken, Galatasaray'ın transfer için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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