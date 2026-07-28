Galatasaray'dan Franculino Dju hamlesi! Beşiktaş maçında tribünden izlendi

Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in alternatifi olacak bir santrfor transferi için daha önce de gündemine aldığı Franculino Dju ismini yeniden değerlendirmeye aldı.

Yönetim, genç futbolcunun son durumunu yerinde görmek amacıyla scout ekibini harekete geçirdi.



GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP

A Spor'un haberine göre Galatasaraylı yetkililer, Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen Franculino Dju'yu geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında tribünden canlı olarak izledi. Teknik ekibin talebi doğrultusunda hazırlanan gözlem raporunun, transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.