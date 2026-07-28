Galatasaray'dan Franculino Dju hamlesi! Beşiktaş maçında tribünden izlendi
Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasında görev yapabilecek alternatif bir santrfor arayışında rotasını yeniden Franculino Dju'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, 22 yaşındaki golcüyü Beşiktaş karşılaşmasında tribünden takip etti.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in alternatifi olacak bir santrfor transferi için daha önce de gündemine aldığı Franculino Dju ismini yeniden değerlendirmeye aldı.
Yönetim, genç futbolcunun son durumunu yerinde görmek amacıyla scout ekibini harekete geçirdi.
GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP
A Spor'un haberine göre Galatasaraylı yetkililer, Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen Franculino Dju'yu geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş karşılaşmasında tribünden canlı olarak izledi. Teknik ekibin talebi doğrultusunda hazırlanan gözlem raporunun, transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Midtjylland ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvet için olası bir transferde Galatasaray'ın kulübüyle bonservis pazarlığı yapması gerekecek.
SEZONU 22 GOLLE TAMAMLADI
Geride kalan sezonda Midtjylland formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkan Franculino Dju, rakip fileleri 22 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.
Genç yaşına rağmen sergilediği skor katkısıyla dikkat çeken golcü, Galatasaray'ın hücum rotasyonunda değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, scout raporları ve teknik heyetin değerlendirmesinin ardından transfer konusunda yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.