Galatasaray'a Christian Pulisic önerisi! Okan Buruk'tan veto

Milan'da forma giyen ABD'li yıldızın, menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine geldiği ancak teknik heyetin bu öneriye olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.

Christian Pulisic

OKAN BURUK MEVCUT LİSTEYE ODAKLANDI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, transfer çalışmalarında daha önce belirlenen adaylar üzerinden ilerlenmesini istediği belirtildi. Bu nedenle Buruk'un, Pulisic ismine şu aşamada onay vermediği ve yönetimin de teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi.

Geride kalan sezonda ağırlıklı olarak forvet arkasında görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. ABD Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Pulisic, Dünya Kupası tecrübesiyle de dikkat çekiyor.