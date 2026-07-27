Galatasaray'a Christian Pulisic önerisi! Okan Buruk'tan veto
Milan forması giyen ABD'li yıldız Christian Pulisic, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un, mevcut transfer listesindeki isimlere odaklanılması gerektiğini belirterek bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Christian Pulisic'in sarı-kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı.
Milan'da forma giyen ABD'li yıldızın, menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine geldiği ancak teknik heyetin bu öneriye olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.
OKAN BURUK MEVCUT LİSTEYE ODAKLANDI
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, transfer çalışmalarında daha önce belirlenen adaylar üzerinden ilerlenmesini istediği belirtildi. Bu nedenle Buruk'un, Pulisic ismine şu aşamada onay vermediği ve yönetimin de teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi.
Geride kalan sezonda ağırlıklı olarak forvet arkasında görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. ABD Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Pulisic, Dünya Kupası tecrübesiyle de dikkat çekiyor.
SAKATLIK DURUMU ETKİLİ OLDU
Christian Pulisic'in transferine mesafeli yaklaşılmasının nedenlerinden birinin de oyuncunun sağlık durumu olduğu öğrenildi. Aktif sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun sahalara dönüşünün ağustos ayının üçüncü haftasını bulmasının beklendiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 34 resmi maça çıkan Pulisic, 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Buna rağmen Galatasaray'ın, teknik heyetin belirlediği öncelikli transfer hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü ve Pulisic ismi için şu aşamada resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.