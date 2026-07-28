CANLI YAYIN
Geri

Davinson Sanchez'e bir talip daha! Benfica kancası

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi büyüyor. Como'nun ardından Benfica'nın da Kolombiyalı stoperi gündemine aldığı öne sürülürken, sarı-kırmızılı teknik heyetin oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Davinson Sanchez'e bir talip daha! Benfica kancası

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Davinson Sanchez'e yönelik transfer ilgisi artmaya devam ediyor.

İtalya Serie A ekibi Como'nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı savunmacı için bu kez Portekiz'den Benfica'nın devreye girdiği iddia edildi.

Davinson SanchezDavinson Sanchez
BENFICA'DAN DAVINSON SANCHEZ HAMLESİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i transfer listesine aldı.

Haberde, 30 yaşındaki stoperin tecrübesi nedeniyle Portekiz temsilcisinin ilgisini çektiği ancak yüksek maaşı nedeniyle transferin oldukça zorlu bir dosya olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Davinson SanchezDavinson Sanchez
OKAN BURUK AYRILIĞA İZİN VERMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'in takımdan ayrılmasına kesinlikle onay vermediği belirtildi.

Como'nun transfer girişimlerini sürdürmesine rağmen sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin deneyimli oyuncuyu kadroda tutma konusunda net bir tavır sergilediği ifade ediliyor.

Davinson SanchezDavinson Sanchez
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Uzun vadeli kontratı nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün, cazip bir teklif gelmediği sürece Kolombiyalı savunmacıyla yollarını ayırmayı planlamadığı belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davinson Sanchez'e bir talip daha! Benfica kancası-5 Davinson Sanchez'e bir talip daha! Benfica kancası-6 Davinson Sanchez'e bir talip daha! Benfica kancası-7
Gabriel Sara için Premier Lig ekipleri harekete geçti!
SONRAKİ HABER

Sara için İngiliz ekipleri harekete geçti
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler