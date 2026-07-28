İtalya Serie A ekibi Como'nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı savunmacı için bu kez Portekiz'den Benfica'nın devreye girdiği iddia edildi.

Haberde, 30 yaşındaki stoperin tecrübesi nedeniyle Portekiz temsilcisinin ilgisini çektiği ancak yüksek maaşı nedeniyle transferin oldukça zorlu bir dosya olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Davinson Sanchez

OKAN BURUK AYRILIĞA İZİN VERMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'in takımdan ayrılmasına kesinlikle onay vermediği belirtildi.

Como'nun transfer girişimlerini sürdürmesine rağmen sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin deneyimli oyuncuyu kadroda tutma konusunda net bir tavır sergilediği ifade ediliyor.