Davinson Sanchez'e bir talip daha! Benfica kancası
Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi büyüyor. Como'nun ardından Benfica'nın da Kolombiyalı stoperi gündemine aldığı öne sürülürken, sarı-kırmızılı teknik heyetin oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Davinson Sanchez'e yönelik transfer ilgisi artmaya devam ediyor.
İtalya Serie A ekibi Como'nun uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı savunmacı için bu kez Portekiz'den Benfica'nın devreye girdiği iddia edildi.
BENFICA'DAN DAVINSON SANCHEZ HAMLESİ
Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i transfer listesine aldı.
Haberde, 30 yaşındaki stoperin tecrübesi nedeniyle Portekiz temsilcisinin ilgisini çektiği ancak yüksek maaşı nedeniyle transferin oldukça zorlu bir dosya olarak değerlendirildiği aktarıldı.
OKAN BURUK AYRILIĞA İZİN VERMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Davinson Sanchez'in takımdan ayrılmasına kesinlikle onay vermediği belirtildi.
Como'nun transfer girişimlerini sürdürmesine rağmen sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin deneyimli oyuncuyu kadroda tutma konusunda net bir tavır sergilediği ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Uzun vadeli kontratı nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün, cazip bir teklif gelmediği sürece Kolombiyalı savunmacıyla yollarını ayırmayı planlamadığı belirtiliyor.