Gabriel Sara için Premier Lig ekipleri harekete geçti!
Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. İngiliz ekiplerinin kısa süre içinde resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin beklentisinin 30 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, transfer gündeminde sadece takıma katılacak isimler değil, ayrılması muhtemel futbolcular da öne çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi yeniden hız kazandı.
Sakatlığını geride bırakan Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başlamasının ardından transfer temaslarının yoğunlaştığı ifade edildi.
PREMIER LİG KULÜPLERİ TEMASTA
İngiltere'den birden fazla Premier Lig ekibinin Gabriel Sara'nın menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Kulüplerin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklif iletmeye hazırlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetim ise gelecek tekliflerin içeriğine göre transfer sürecini değerlendirecek.
GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Galatasaray yönetiminin, yüksek bonservis bedeli karşılığında Gabriel Sara'nın transferine onay verebileceği belirtiliyor.
Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euronun üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi.
Önümüzdeki günlerde Premier Lig kulüplerinin resmi girişimlerde bulunmasıyla birlikte transfer sürecinin daha net bir hal alması öngörülüyor.
Gabriel Sara, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 5 de asist üreterek takımına skor katkısı sağladı. Yönetimin, oyuncunun geleceğine gelecek resmi tekliflerin ardından karar vermesi bekleniyor.