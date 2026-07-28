Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi yeniden hız kazandı.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken, transfer gündeminde sadece takıma katılacak isimler değil, ayrılması muhtemel futbolcular da öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim ise gelecek tekliflerin içeriğine göre transfer sürecini değerlendirecek.

Kulüplerin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklif iletmeye hazırlandığı belirtildi.

Gabriel Sara

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray yönetiminin, yüksek bonservis bedeli karşılığında Gabriel Sara'nın transferine onay verebileceği belirtiliyor.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euronun üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Premier Lig kulüplerinin resmi girişimlerde bulunmasıyla birlikte transfer sürecinin daha net bir hal alması öngörülüyor.

Gabriel Sara, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken, 5 de asist üreterek takımına skor katkısı sağladı. Yönetimin, oyuncunun geleceğine gelecek resmi tekliflerin ardından karar vermesi bekleniyor.

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