Galatasaray'dan Jamal Musiala yalanlaması: Anlaşma yok

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olduğu iddia edilen Jamal Musiala ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Jamal Musiala Alman futbolcu ile ilgili olarak, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir." ifadelerine yer verildi.