Galatasaray'dan Jamal Musiala yalanlaması: Anlaşma yok
Galatasaray, adı bir süredir transfer dedikodularıyla medyada yer alan Jamal Musiala hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alman futbolcuyla herhangi bir anlaşma yapılmadığını duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olduğu iddia edilen Jamal Musiala ile ilgili olarak açıklama yapıldı.
Alman futbolcu ile ilgili olarak, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir." ifadelerine yer verildi.
Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 24 maça çıkabilen 23 yaşındaki yıldız futbolcu, rakip fileleri 5 kez sarsıp 6 da gol pası vermişti. Musiala'nın güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray