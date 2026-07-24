Okan Buruk biletlerini kesti: Yeni sezonda yoklar!

Hazırlık döneminde oyuncuların fiziksel seviyesini artırmaya odaklandıklarını belirten Buruk, eksik futbolcular nedeniyle gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktıklarını ifade etti.

Galatasaray'ın teknik direktörü, maç sonucundan memnun olmadığını ancak karşılaşmanın takımın gerçek gücünü göstermediğini vurguladı.

"SONUÇTAN MUTLU DEĞİLİZ"

Yaklaşık 10 futbolcunun kampta bulunmadığını belirten Okan Buruk, Monza karşısında farklı oyunculara şans verdiklerini söyleyerek, "Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik." diyen Buruk, bir yandan da yeni sezon kadrosunu şekillendirdiklerini ifade etti.

Karşılaşmanın sonucundan memnun olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, bir sonraki hazırlık maçında milli futbolcuların da görev alacağını açıkladı.

Buruk, Galatasaray'ın kampta bir hafta daha kalacağını ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.