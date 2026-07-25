Galatasaray'da Davinson Sanchez'e özel izin! Haftaya kampta

Bu kapsamda Davinson Sanchez'in Avusturya kampına yaklaşık bir hafta sonra katılarak takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile son 16 turuna kadar mücadele eden Davinson Sanchez'e turnuva sonrası ekstra izin verildi. Kulüp, yoğun sezonun ardından deneyimli savunmacının fiziksel ve mental olarak tam anlamıyla dinlenmesini istedi.

Davinson Sanchez

GEÇEN SEZONUN EN İSTİKRARLI İSİMLERİNDENDİ

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Davinson Sanchez, savunmanın değişmez isimlerinden biri oldu. Performansı ve istikrarıyla teknik ekibin en çok süre verdiği oyuncular arasında yer alan Kolombiyalı stoper için yeni sezon öncesinde kontrollü bir hazırlık programı uygulanıyor.

Sarı-kırmızılı teknik heyet, sezonun uzun maratonunu da göz önünde bulundurarak Davinson Sanchez'in kampa dinlenmiş şekilde katılmasını hedefliyor. Deneyimli savunmacının bir haftalık iznin ardından Avusturya'daki hazırlık çalışmalarına dahil olması bekleniyor.

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