Okan Buruk'tan Monza maçı yorumu: Yeni sezonda yoklar!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından kadro yapılanması ve kamp sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, birçok oyuncunun yeni sezon kadrosunda yer almayacağını söylerken Ugochukwu’nun performansından memnun kaldığını açıkladı.
Hazırlık döneminde oyuncuların fiziksel seviyesini artırmaya odaklandıklarını belirten Buruk, eksik futbolcular nedeniyle gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktıklarını ifade etti.
Galatasaray'ın teknik direktörü, maç sonucundan memnun olmadığını ancak karşılaşmanın takımın gerçek gücünü göstermediğini vurguladı.
"SONUÇTAN MUTLU DEĞİLİZ"
Yaklaşık 10 futbolcunun kampta bulunmadığını belirten Okan Buruk, Monza karşısında farklı oyunculara şans verdiklerini söyleyerek, "Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik." diyen Buruk, bir yandan da yeni sezon kadrosunu şekillendirdiklerini ifade etti.
Karşılaşmanın sonucundan memnun olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, bir sonraki hazırlık maçında milli futbolcuların da görev alacağını açıkladı.
Buruk, Galatasaray'ın kampta bir hafta daha kalacağını ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.
"BİRÇOK OYUNCU BİZİMLE OLMAYACAK"
Okan Buruk, Monza karşısında sahaya çıkan ilk 11'in yeni sezonda tekrar kullanılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
"Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak." ifadelerini kullanan Buruk, karşılaşmanın kadronun genel seviyesi için ölçü kabul edilemeyeceğini söyledi.
Tam kadroyla sahaya çıkmanın farklı bir durum olduğunu vurgulayan Galatasaray Teknik Direktörü, Monza maçında forma giyen bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğini veya sezon içinde daha az süre alabileceğini dile getirdi.
Buruk, hazırlık dönemindeki bu tür karşılaşmaları fiziksel kayıp yaşamadan tamamlamanın öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.
KADRO YAPILANMASI DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması kamp süreciyle birlikte devam ediyor.
Teknik heyet, hazırlık maçlarında genç futbolcuları ve takımda kalması belirsiz isimleri yakından değerlendiriyor.
Milli takımlardan dönecek oyuncuların da kampa katılmasıyla birlikte Galatasaray'ın asıl kadro yapısının önümüzdeki hazırlık karşılaşmalarında daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.
Okan Buruk'un "Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak" sözleri, sarı-kırmızılı takımda ayrılıkların yaşanacağı yönündeki en net mesajlardan biri oldu.
UGOCHUKWU'YA ÖVGÜ
Okan Buruk, yeni transfer Ugochukwu'nun Monza karşısındaki performansından memnun kaldığını açıkladı.
Oyuncunun top kaybı yapmadığını veya en fazla bir kez topu kaybettiğini belirten Buruk, Ugochukwu'nun takımın topa sahip olmasına katkı sağladığını söyledi.
Deneyimli teknik adam, Ugochukwu'nun driplinglerle topu ileri taşıdığını ve orta sahada Galatasaray'ın oyununa önemli katkı verdiğini ifade etti. "Genel olarak performansından çok memnunum." diyen Buruk, yeni transferin hazırlık dönemindeki ilk görüntüsünü olumlu değerlendirdi.
MİLLİ OYUNCULAR SONRAKİ MAÇTA
Galatasaray'ın bir sonraki hazırlık karşılaşmasında milli futbolcuların da görev alması planlanıyor. Takımın eksik isimlerinin kampa dahil olmasıyla birlikte Okan Buruk'un yeni sezon için düşündüğü oyun yapısını ve ideal kadroya yakın tercihlerini sahaya yansıtması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampındaki çalışmalarını bir hafta daha sürdürerek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.