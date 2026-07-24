Aslan'dan kötü başlangıç! Galatasaray Monza'ya 2-0 yenildi
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Monza'ya 2-0 yenildi. Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, iki yarıda da yediği gollerle sahadan mağlup ayrıldı.
Yeni sezon Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaştı.
İtalyan ekibi Andrea Carboni ile 23. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Dakikalar 49'u gösterirken bu kez sahneye Patrick Cutrone çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Mücadele 2-0 sona erdi.
Okan Buruk ve öğrencileri bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz'da Venezia ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
12' Monza gole yaklaştı
Monza gole çok yaklaştı. Günay'ın orta alana gönderdiği pasta araya giren Mota topu aldı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Monzalı futbolcu, Günay ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu auta gönderdi.
19' Galatasaray etkili geldi
Galatasaray üçüncü bölgede etkili geldi. Topla buluşan Roland Sallai, ceza alanı ön çizgisine kadar ilerledikten sonra şutunu çekti. Savunmadan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
23' GOL | Galatasaray 0-1 Monza
Monza, duran top organizasyonuyla öne geçti. Köşe vuruşunda Colpani arka direğe ortasını yaptı. O noktada Cutrone sağ ayağıyla topu altıpasa çevirdi. İyi yükselen Carboni kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
41' Günay gole izin vermedi
Monza ikinci gole yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen pasta Mota kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Günay başarılı bir kurtarış yaparak farkın açılmasına izin vermedi.
İlk yarı sonucu | Galatasaray 0-1 Monza
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Monza, Carboni'nin kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
46' İkinci yarı başladı
Mücadelede ikinci 45 dakika başladı.
49' GOL | Galatasaray 0-2 Monza
Monza farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mota uzak mesafeden sert vurdu. Günay ilk şutta topu çıkardı ancak dönen topu iyi takip eden Cutrone, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
61' Galatasaray gole yaklaştı
Galatasaray geçiş hücumunda etkili geldi. Ada Yüzgeç'in ceza alanına gönderdiği pası kontrol eden Gabriel Sara, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Thiam topu çelerek gole izin vermedi.
80' Berat Luş kaleyi yokladı
Galatasaray, Berat Luş ile etkili geldi. Ceza sahası içinde şut açısı bulan genç futbolcu, sol ayağıyla kaleyi denedi. Monza kalecisi topu çelmeyi başardı.
Maç sonucu | Galatasaray 0-2 Monza
Karşılaşmada son düdük çaldı. Galatasaray, Monza karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.