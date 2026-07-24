Aslan'dan kötü başlangıç! Galatasaray Monza'ya 2-0 yenildi

Yeni sezon Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Monza ile karşılaştı.

İtalyan ekibi Andrea Carboni ile 23. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. Dakikalar 49'u gösterirken bu kez sahneye Patrick Cutrone çıktı ve farkı ikiye yükseltti. Mücadele 2-0 sona erdi.

Okan Buruk ve öğrencileri bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz'da Venezia ile karşılaşacak.